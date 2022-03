Auch nach dem 2. April: Stadt bietet weiterhin Impftermine an

Das Ende der meisten Corona-Regeln bedeute nicht, dass eine Impfung nicht nach wie vor sinnvoll wäre, so die Stadtverwaltung Karlsruhe. Aus diesem Grund werde das Impfangebot in Karlsruhe zu keinem Abbruch kommen. Besonders im ECE Center soll immer noch regelmäßig eine Impfung mit verschiedenen Wirkstoffen möglich sein.

Biontech, Johnson and Johnson , Moderna und Novavax seien die Impfstoffe, die vier Tage in der Woche am ECE Center am Ettlinger Tor verabreicht werden, wie die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Immer dienstags sollen dabei die Termine für die Folgewoche veröffentlicht werden. Sonn- und feiertags sei geschlossen. Es werde empfohlen, im Voraus einen Termin zu buchen. Weitere Termine in ganz Karlsruhe seien auch nach dem 2. April kontinuierlich auf der Online-Karte der Stadt verzeichnet.