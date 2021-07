Am 27. Juli: Karlsruher Studierendenwerk bietet Corona-Impfung für Studenten an

Damit es eine Aussicht auf wieder mehr Präsenzunterricht im kommenden Wintersemester geben kann, bietet das Studierendenwerk Karlsruhe am kommenden Dienstag, den 27. Juli, Corona-Impfungen direkt auf dem Campus im Festsaal des Studierendenwerks (Adenauerring 7) an. Nach Angaben des Studierendenwerks soll der Impfstoff Biontech verwendet werden. Die Impfung wird über die Betriebsärztin durchgeführt. Das Angebot richtet sich an alle, die in Karlsruhe und Pforzheim in einem Studiengang eingeschrieben sind.

Das Studierendenwerk bittet interessiere Studenten sich auf folgende Liste einzutragen: https://url.sw-ka.de/impfen Die Interessenten erhalten anschließend eine Bestätigungs-Mail mit der genauen Uhrzeit ihres Impftermins.

