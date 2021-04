Aktueller Pandemie-Verlauf: Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup ist "verhalten optimistisch", aber...

Kommt die lokale Maskenpflicht in Karlsruhe oder nicht? Frank Mentrup beantwortet diese Frage vorerst recht deutlich, doch ganz vom Tisch ist der Plan nicht. Obwohl die Entwicklungen der vergangenen Woche den OB "verhalten optimistisch" in die nächste Zeit blicken lassen. Für den Sommer hat die Stadt sogar schon eine erste Event-Idee. Falls die Pandemielage es zulässt.

"Ich nehme zur Kenntnis, dass sich hingegen aller Prognosen die Inzidenz nicht weiter angestiegen ist", erklärt Karlsruhes Oberbürgermeister auf der wöchentlichen virtuellen Pressekonferenz der Stadt Karlsruhe. Dies sei ein optimistisches Zeichen, so Mentrup weiter.

Inzidenz in Karlsruhe wieder unter 150

Neben der Entwicklung der Sieben-Tages-Inzidenz in der Fächerstadt stimmen den OB weitere Faktoren "verhalten optimistisch", was den weiteren Verlauf der Pandemie angeht. Denn neben der erfreulichen Entwicklung der Inzidenz seien auch weniger Schüler und weniger Kita-Gruppen von Pandemiemaßnahmen betroffen wie noch in der vergangenen Woche.

Frank Mentrup, Oberbürgermeister von Karlsruhe. Bild: Hammer Photographie

Zusätzlich rechne Mentrup im Mai mit einem "nennenswerten Fortschritt" in Sachen Impfung und trotz aller Müdigkeit sehe er eine hohe Bereitschaft in der Bevölkerung, sich an die Corona-Maßnahmen zu halten.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Wegen Corona-Notbremse: Karlsruher ÖPNV führt FFP2-Maskenpflicht ein

Zwar befinde man sich weiterhin in einer Seitwärtsbewegung, die die Inzidenz zwei Tage über 150 schnellen ließ, doch mit Stand Mittwoch, 28. April, konnte eine Inzidenz von 144,2 im Stadtkreis festgestellt werden. Damit darf im Einzelhandel weiterhin Click&Meet angeboten werden. "Das ist vor allem für den Einzelhandel eine positive Botschaft", so Mentrup.

Vorerst keine lokale Maskenpflicht in Karlsruhe

Diese Entwicklung und auch die Beobachtungen des vergangenen Wochenendes hätten dazu geführt, das die Pläne, eine lokale Maskenpflicht in bestimmten Bereichen der Innenstadt einzuführen, erstmal wieder in der Schublade landeten.

Oberbürgermeister Frank Mentrup. Bild: Thomas Riedel

"Wir haben zwar eine gewisse Müdigkeit festgestellt, es musste aber keine größere Anzahl an Verstößen geahndet werden. Deswegen werden wir von einer Maskenpflicht an bestimmten Plätzen in Karlsruhe absehen", erklärt das Stadtoberhaupt. Die aktuelle Inzidenzentwicklung lasse diese Maßnahme aktuell nicht geboten erscheinen, die Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln sollen aber weiter intensiviert werden.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Schärfere Maskenpflicht und "Bundesnotbremse": Kämpft Karlsruhe sich so endlich aus dem Lockdown?

"Wir werden uns nun gezielt große Supermärkte und andere Einkaufsmöglichkeiten anschauen, weil wir den Eindruck haben, dass hier die Regeln nicht mehr ganz so ernst genommen werden", meint Mentrup.

Erneuter Appell an die Bürger

Darüber hinaus erneuerte der 56-Jährige seinen Appell an die Bürger "sich an die bestehenden Abstands- und Hygienemaßnahmen zu halten, da sich die Situation schnell wieder negativ entwickeln kann." Sollte dies geschehen würde die Stadt mit der lokalen Maskenpflicht gegensteuern. Die entsprechende Verordnung sei laut Mentrup bereits vorbereitet.

Eine FFP2-Maske hängt in einem Auto. Bild: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild/Archivbild

Neben der aktuellen habe man im Rathaus auch die zukünftige Entwicklung der Pandemie im Blick. Aus diesem Grund plane die Stadt für den Sommer "einen offenen Kulturbereich in der Günther-Klotz-Anlage."

"Wir wollen ein Zeichen setzten, dass wir uns mit der aktuellen Situation befassen, aber auch schon Vorbereitungen für eine zukünftige Situation treffen", erklärt Mentrup. Um die passenden Voraussetzungen für einen solchen Bereich zu schaffen, soll zusätzliche eine Teststation am Radwegekreuz der Günther-Klotz-Anlage betrieben werden.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Ausgangssperre und Click&Meet: Das ändert sich für den Stadt- und Landkreis Karlsruhe

Aktuell sei die Idee der Station und ein offener Kulturbereich lediglich nur eine Idee. Die Stadt müsse dazu noch die entsprechenden Voraussetzungen schaffen. "Es sollte dann schon alles Hand und Fuß haben", meint Mentrup dazu.