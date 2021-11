2G plus-Regel sorgt für mehr Corona-Testmöglichkeiten in Karlsruhe - Alle Teststellen als Übersicht

Aufgrund der neuen 2G plus-Regelung erhöhen sich in Karlsruhe die Testkapazitäten wieder. Vier Teststellen befänden sich bereits rund um den Marktplatz und werde zukünftig durch eine weitere Station vor dem Schaufenster der Stadtwerke ergänzt. Darüber hinaus würden am Rondellplatz, am Kirchplatz vor St. Stephan und am Friedrichsplatz vier weitere Teststellen den Betrieb aufnehmen.

"Angesichts steigender Infektionszahlen und hoher Hospitalisierungsraten haben sich die Hygieneregeln in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens verschärft. Mit der Ausrufung der Alarmstufe II am 24. November gilt unter anderem auf Weihnachtsmärkten und öffentlichen Veranstaltungen die sogenannte 2G plus-Regel, welche den Zutritt für geimpfte oder genesene Personen nur mit negativem Schnell- oder PCR-Test gestattet", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Karlsruhe. Eine Übersicht über die geltenden Corona-Regeln, aktuelle Fallzahlen und Rechtsverordnungen seien auf dem Informationsportal Corona des Stadt- und Landkreises Karlsruhe corona.karlsruhe.de verzeichnet. Eine aktuelle Übersicht der Teststellenstandorte findet sich auf der interaktiven Karte des Landratsamts.

