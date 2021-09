Zehn persönliche Fragen an Jürgen Raphael (Bündnis C): "Mein größtes Laster ist es, Unwahrheiten aufzudecken"

Die erste Erinnerung an Politik, das größte Laster und peinliche Poster im Jugendzimmer? ka-news.de hat den Karlsruher Bundestags-Kandidaten vor der Wahl zehn ganz persönliche Fragen gestellt. Jürgen Raphael (Bündnis C) verrät dabei: Auch nach der Bundestagswahl will er mit seinem Engagement nicht aufhören.

Eine gerechte Familien-, Arbeits- und Asylpolitik - das sind die Themen, die Jürgen Raphael für das Bündnis C im Bundestag einbringen will. Name, Vorname: Raphael, Jürgen

Alter: 57 Jahre

Geburtsort: Karlsruhe (Nordweststadt)

Wohnort (Stadtteil): Karlsruhe (Rintheim)

Familienstand/Kinder: verheiratet, 7 Kinder

Aktueller Beruf: Projektmanager Meine erste Erinnerung an Politik ist … 1969 Willy Brandt als Bundespräsident. An der Wand in meinem Jugendzimmer hing ein Poster von … einem grünen Wald. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Influencer oder Internetmuffel? So beliebt sind die Karlsruher Bundestags-Kandidaten auf Social Media Das habe ich von meinen Eltern gelernt: Achtsam mit Dingen und miteinander in gegenseitigem Respekt und Anerkennung umzugehen. In der Schule war ich … der wissbegierige und engagierte Schüler. Diese Phrase müsste man verbieten: "Nicht mit uns" - und anschließend wird es trotzdem gemacht. Mein größtes Laster ist … sorgsam mit Geld umzugehen und Unwahrheiten aufzudecken. Zur Entspannung nach der Arbeit mache ich … gerne einen Spaziergang oder fahre mit dem Fahrrad. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe ka-news.de klärt auf: Was bedeuten Erst- und Zweitstimme bei der Bundestagswahl? Diesen Menschen würde ich gerne mal persönlich treffen: Albert Einstein oder Konrad Adenauer, um von Ihren Erfahrungen zu profitieren. Karlsruhe ist für mich … Heimat, die ich in der Verantwortung vor Gott und den Menschen in dieser schönen Stadt bewahren will. Am 27. September nach dem Frühstück werde ich … mich weiter engagieren, damit es den Menschen in Karlsruhe gut geht und ein Miteinander und gegenseitiger Respekt bewahrt bleiben. Sie möchten auch die übrigen 14 Bundestagswahl-Kandidaten aus Karlsruhe kennenlernen? Hier geht es zur Übersicht mit allen Bewerbern.

Mehr zum Thema: Bundestagswahl 2021 in Karlsruhe : Hier sammeln wir alle Ergebnisse, Umfragen und Infos zur Wahl des Deutschen Bundestages am 26. September 2021 in Karlsruhe sowie zu den 15 Kandidaten aus der Fächerstadt. Außerdem: Alles Wissenswerte rund um das Wahlverfahren und den Ablauf der Bundestagswahl unter Corona-Bedingungen. Am Wahltag selbst werden hier zudem die Hochrechnungen und Ergebnisse aus Karlsruhe veröffentlicht.

Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden