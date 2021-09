Weiter Flüchtlinge aufnehmen oder Grenzen regulieren: Liebe Karlsruher Bundestags-Kandidaten, wie steht ihr dazu?

Ingo Wellenreuther (CDU)

Ingo Wellenreuther ist Direktkandidat der CDU. Bild: Tobias Koch

Was in Afghanistan passiert ist, hat mich erschüttert. Es war richtig, dass wir uns darum bemüht haben, diejenigen zu evakuieren, die die Bundeswehr bei ihrem Einsatz in Afghanistan unterstützt haben. Wir als Union bekennen uns ausdrücklich zur Genfer Flüchtlingskonvention und dem Grundrecht aus Asyl.Deshalb lautet unser Grundsatz in der Flüchtlingspolitik, dass wir Menschen in Not helfen wollen, sonstige Migration aber ordnen und steuern wollen. Mit dem Zuwanderungsgesetz besteht dafür eine gute Grundlage. Außerdem werden wir die Voraussetzungen schaffen, dass jeder, der nach Deutschland kommt, auch in unsere Gesellschaft integriert werden kann.