Vorbereitet für Sonntag: Alle Infos für die Karlsruher Bundestagswahl im Überblick

Sehbehinderte Wähler können sich zur Kennzeichnung des Stimmzettels einer Stimmzettelschablone bedienen. Als Tasthilfe zum Einlegen des Stimmzettels in die Schablone ist eine Lochung in der oberen rechten Ecke des Stimmzettels vorhanden. Ebenso besteht für Wahlberechtigte, die nicht lesen können oder wegen einer körperlichen Beeinträchtigung gehindert sind, ihre Stimme alleine abzugeben, die Möglichkeit, sich bei der Stimmabgabe der Hilfe einer Person ihres Vertrauens zu bedienen. Dabei kann die Hilfsperson auch ein von der Wählerin oder dem Wähler bestimmtes Mitglied des Wahlvorstandes sein. Hilfeleistungen sind auf rein "technische", das heißt unterstützende Hilfeleistungen beschränkt. Eine Hilfe beim Fassen des Willensentschlusses ist unzulässig.

Es dürfen keine Vorbehalte oder beleidigende oder auf die Person des Wählers hinweisende Zusätze angefügt werden. Andernfalls ist die Stimme ungültig. Der Stimmzettel ist bei der Urnenwahl in der Wahlkabine so zu falten, dass die Stimmabgabe nicht erkennbar ist.

Bis zum Donnerstagvormittag, 23. September, hatten bereits 101.300 der rund 206.000 Wahlberechtigten Briefwahlunterlagen angefordert. Das zentrale Briefwahlbüro in der Kriegsstraße 100, 76133 Karlsruhe, hat am Freitag, 24. September, noch bis 18 Uhr geöffnet. Dort haben Wähler auch die Möglichkeit, gleich vor Ort zu wählen. Unbedingt zu beachten ist, dass Wahlbriefe spätestens am Wahlsonntag, 26. September, bis zum Ende der Wahlzeit um 18 Uhr im Wahlamt, Zähringerstraße 61, 76133 Karlsruhe oder im Briefwahlbüro, Kriegsstraße 100, 76133 Karlsruhe, eingeworfen werden müssen. Sollten die beantragten Briefwahlunterlagen von der Post nicht zugestellt worden sein, kann nur noch bis Samstag, 25. September, 12 Uhr, im Wahlamt der Stadt Karlsruhe Ersatz ausgestellt werden. Es ist nicht möglich, nach der Beantragung und dem Nichterhalt der Briefwahlunterlagen an der Urne zu wählen.

Wie läuft der Urnengang mit Corona-Maßnahmen ab?

In Wahllokalen gelten die klassischen Corona-Maßnahmen: Abstand halten, Hände desinfizieren, Maske tragen. Aus Hygienegründen liegt in der Wahlkabine selbst kein Schreibstift mehr bereit. Bei auftretender Krankheit oder Absonderungsanordnung kurz vor dem Wahltag, steht das Wahlamt, in der Zähringerstraße 61 am Samstag, 25. September, von 8 bis 12 Uhr, sowie am Wahlsonntag von 8 bis 15 Uhr, zur Ausstellung von Wahlscheinen für die Briefwahl zur Verfügung. Damit Briefwahlunterlagen ausgestellt werden können, wird ein Nachweis durch ein ärztliches Attest oder eine Absonderungsanordnung benötigt. In den genannten Fällen muss eine andere Person die Briefwahlunterlagen abholen, diese benötigt zur Abholung eine unterschriebene Vollmacht.