Liebe Karlsruher Bundestags-Kandidaten: Wie kann Deutschland digitaler werden?

Parsa Marvi (SPD)

Parsa Marvi, Direktkandidat der SPD Karlsruhe. Bild: SPD Karlsruhe

Das Thema Breitbandausbau ist ganz wichtig für Wohlstand und Teilhabe. Wir haben ein kleines Zeitfenster, in dem sich entscheidet, ob wir noch aufholen können gegenüber anderen Industrienationen. Ich will ein schnelles Glasfasernetz für alle Menschen und Unternehmen und zwar jetzt und nicht in 10 oder 20 Jahren. Das Thema muss in der Bundesregierung an zentraler Stelle koordiniert werden und über die Ausgründung regionaler, staatlicher Glasfasergesellschaften konsequent vorangebracht werden. Auf Ausbauversprechen der Anbieter sollte man sich nicht mehr verlassen.