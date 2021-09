Für welche Interessen werdet ihr in Berlin eintreten, liebe Karlsruher Bundestagskandidaten?

Michael Theurer (FDP)

Michael Theurer ist Direktkandidat der FDP. Bild: Theurer

Mir geht es darum, dass alle in dieser Gesellschaft faire Chancen bekommen und in Freiheit leben dürfen. Ein Augenmerk liegt dabei auf den kleinen und mittleren Unternehmen und ihren Beschäftigten: Mehr als die Hälfte der Ausbildungs- und Arbeitsplätze sind in diesem Bereich, der insbesondere durch Bürokratie viel härter getroffen wird als Großunternehmen.