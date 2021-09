Die Wirtschaft nach der Corona-Krise stärken: Liebe Bundestags-Kandidaten, wie wollt ihr das schaffen?

Bernd Barutta (Freie Wähler)

Bernd Barutta Bild: ps

Die einzelnen Wirtschaftssektoren sind in ganz unterschiedlichem Maße von der Corona-Krise betroffen. Der Staat kann der Wirtschaft helfen, wenn er in starken Maße Investitionen in den Klimaschutz, das heißt in die Förderung regenerative Energien, die Vermeidung von Müll, moderne Verkehrsmittel etc. tätigt.Durch den aktiven Part des Staates kann ein begonnener Prozess beschleunigt werden, die Innovationsfähigkeit Deutschlands hervorgehoben werden und neue Arbeitsplätze in Zukunftsbranchen entstehen lassen.