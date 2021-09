Die europäische Zusammenarbeit verbessern: Liebe Bundestags-Kandidaten, wie kann das gelingen?

Wofür stehen die Karlsruher Direktkandidaten der Bundestagswahl 2021? Wie ist ihre Haltung zu Rente, Klima, Migration und den vielen anderen Themen, die Deutschland aktuell beschäftigt? Um das herauszufinden, hat ka-news.de sie um Antworten gebeten: 15 Kandidaten, 15 Fragen - die Stellungnahmen gibt es mit einem Klick auf den Namen.

Europäische Zusammenarbeit - was auf den ersten Blick einfach klingt, läuft in der Realität allerdings nicht ganz so reibungslos. Die Flüchtlingskrise und die Handhabung der Corona-Maßnahmen sind hierfür nur zwei Beispiele aus jüngerer Vergangenheit. Wie kann der europäische Zusammenhalt also künftig gefestigt werden, liebe Karlsruher Bundestags-Kandidaten?

Ingo Wellenreuther (CDU) Ingo Wellenreuther ist Direktkandidat der CDU. Bild: Tobias Koch

Wir wollen die europäische Demokratie stärken und haben es dabei zum Ziel, die europäische Zusammenarbeit noch weiter zu verbessern. Das bedeutet, dass das Europäische Parlament – wie die nationalen Parlamente auch – das Recht erhalten soll, eigene Gesetzesentwürfe einzubringen. Außerdem treten wir für eine Verkleinerung der Europäischen Kommission ein. Dadurch soll Europa noch handlungsfähiger werden. Eine europäische Schuldenunion mit der Vergemeinschaftung von Schulden lehnen wir aber ab. Wir wollen die europäische Demokratie stärken und haben es dabei zum Ziel, die europäische Zusammenarbeit noch weiter zu verbessern. Das bedeutet, dass das Europäische Parlament – wie die nationalen Parlamente auch – das Recht erhalten soll, eigene Gesetzesentwürfe einzubringen. Außerdem treten wir für eine Verkleinerung der Europäischen Kommission ein. Dadurch soll Europa noch handlungsfähiger werden. Eine europäische Schuldenunion mit der Vergemeinschaftung von Schulden lehnen wir aber ab.

Parsa Marvi (SPD) Parsa Marvi, Direktkandidat der SPD Karlsruhe. Bild: SPD Karlsruhe

Mehr Vertiefung ist das Gebot der Stunde. Emmanuel Macron hat dazu viele gute Vorschläge gemacht. In den letzten 4 Jahren ist mit einem gemeinsamen Eurozonenbudget und Corona EU-Aufbauplan viel gelungen. Es muss zu mehr Zusammenarbeit in allen Politikbereichen kommen, wir brauchen eine starke und handlungsfähige EU. Die deutsch-französische Achse ist dafür sehr wichtig. Mehr Vertiefung ist das Gebot der Stunde. Emmanuel Macron hat dazu viele gute Vorschläge gemacht. In den letzten 4 Jahren ist mit einem gemeinsamen Eurozonenbudget und Corona EU-Aufbauplan viel gelungen. Es muss zu mehr Zusammenarbeit in allen Politikbereichen kommen, wir brauchen eine starke und handlungsfähige EU. Die deutsch-französische Achse ist dafür sehr wichtig.

Marc Bernhard (AfD) Marc Bernhard. Bild: Marc Bernhard MdB Weitreichende Nachhaltigkeit, das größte Verantwortungsbewusstsein und die größten gemeinsamen Ziele erreicht man durch freiwillige Zusammenarbeit im Verbund souveräner, demokratischer Nationalstaaten. Wenn wieder jeder für das Verantwortung übernimmt, was er beschließt, also auch die Kosten trägt, dann geht es uns allen besser. Deshalb setzen wir auf eine freie Wirtschafts- und Interessengemeinschaft, anstatt eines undemokratischen supranationalen Bürokratiemonsters. Ein Europa der Vaterländer. Weitreichende Nachhaltigkeit, das größte Verantwortungsbewusstsein und die größten gemeinsamen Ziele erreicht man durch freiwillige Zusammenarbeit im Verbund souveräner, demokratischer Nationalstaaten. Wenn wieder jeder für das Verantwortung übernimmt, was er beschließt, also auch die Kosten trägt, dann geht es uns allen besser. Deshalb setzen wir auf eine freie Wirtschafts- und Interessengemeinschaft, anstatt eines undemokratischen supranationalen Bürokratiemonsters. Ein Europa der Vaterländer.

Michael Theurer (FDP) Michael Theurer ist Direktkandidat der FDP. Bild: Theurer

Europa muss bereit sein, die großen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen – die Folgen der Corona-Pandemie, den Klimawandel, Terrorismus und Migration. Wir Freie Demokraten wollen eine außenpolitisch starke EU, die ihre Werte, ihre Interessen und Souveränität schützt sowie sich autokratischem Machtstreben entgegenstellt. Mit mutigen Reformen ihrer Aufgaben, Arbeitsweise und Institutionen wollen wir die EU nach innen demokratisch und wirtschaftlich stark sowie nach außen handlungsfähig machen. Europa muss bereit sein, die großen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen – die Folgen der Corona-Pandemie, den Klimawandel, Terrorismus und Migration. Wir Freie Demokraten wollen eine außenpolitisch starke EU, die ihre Werte, ihre Interessen und Souveränität schützt sowie sich autokratischem Machtstreben entgegenstellt. Mit mutigen Reformen ihrer Aufgaben, Arbeitsweise und Institutionen wollen wir die EU nach innen demokratisch und wirtschaftlich stark sowie nach außen handlungsfähig machen.

Michel Brandt (Die Linke) Michel Brandt Bild: Felix Grünschloss

Wir kämpfen für ein soziales, demokratisches und friedliches Europa, von dem wir alle profitieren. Denn Zusammenarbeit gelingt nur auf Augenhöhe. Wir wollen das Europäische Parlament stärken, indem es das Initiativrecht bekommt und eigene Gesetzesvorschläge einbringen kann. Wir wollen, dass die EU endlich der Europäischen Menschenrechtskonvention beitritt, auch damit soziale Grundrechte individuell beim Europäischen Gerichtshof einklagbar werden. Wir kämpfen für ein soziales, demokratisches und friedliches Europa, von dem wir alle profitieren. Denn Zusammenarbeit gelingt nur auf Augenhöhe. Wir wollen das Europäische Parlament stärken, indem es das Initiativrecht bekommt und eigene Gesetzesvorschläge einbringen kann. Wir wollen, dass die EU endlich der Europäischen Menschenrechtskonvention beitritt, auch damit soziale Grundrechte individuell beim Europäischen Gerichtshof einklagbar werden.

Zoe Mayer (Grüne) Bild: Grüne Karlsruhe

Europapolitik sollte aktiv und koordiniert gestaltet werden – mit klarem Wertekompass, entlang einer starken deutsch-französischen Zusammenarbeit und im Zusammenspiel mit unseren europäischen Partnerstaaten. Mein Ziel ist eine demokratisch gestärkte EU, die zusammenhält, eine Vorbildrolle einnimmt und ihr ganzes Gewicht gegen den Klimawandel und das Artensterben einbringt. Grünes Ziel ist eine Stärkung der europäischen Integration auf dem Weg zu einer Föderalen Europäischen Republik. Europapolitik sollte aktiv und koordiniert gestaltet werden – mit klarem Wertekompass, entlang einer starken deutsch-französischen Zusammenarbeit und im Zusammenspiel mit unseren europäischen Partnerstaaten. Mein Ziel ist eine demokratisch gestärkte EU, die zusammenhält, eine Vorbildrolle einnimmt und ihr ganzes Gewicht gegen den Klimawandel und das Artensterben einbringt. Grünes Ziel ist eine Stärkung der europäischen Integration auf dem Weg zu einer Föderalen Europäischen Republik.

Klaus-Jürgen Raphael (Bündnis C) Klaus-Jürgen Raphael Bild: ps

Aufbau einer unabhängigen, europäischen Datennetzstruktur. Nachhaltigkeit mit familiengerechten, menschenzentrierten, statt finanzzentrierten Arbeitsbedingungen europaweit. Statt einheitliche Eurozone flexible Umrechnungskurse. Aufbau einer unabhängigen, europäischen Datennetzstruktur. Nachhaltigkeit mit familiengerechten, menschenzentrierten, statt finanzzentrierten Arbeitsbedingungen europaweit. Statt einheitliche Eurozone flexible Umrechnungskurse.

Martin Buchfink (die Basis) Martin Buchfink Bild: ps

Zunächst sollte es den europäischen Bürgern ermöglicht werden, tatsächlich den EU-Kommissionspräsidenten zu wählen. Die antidemokratische Einsetzung von Ursula von der Leyen anstatt des gewählten Manfred Weber war ein Skandal und darf sich nicht wiederholen. Europa muss "von unten" subsidiär und demokratisch neu gegründet werden. Zunächst sollte es den europäischen Bürgern ermöglicht werden, tatsächlich den EU-Kommissionspräsidenten zu wählen. Die antidemokratische Einsetzung von Ursula von der Leyen anstatt des gewählten Manfred Weber war ein Skandal und darf sich nicht wiederholen. Europa muss "von unten" subsidiär und demokratisch neu gegründet werden.

Daniel Barth (Die Partei) Daniel Barth Bild: ps Ich schmeiße die Leyen raus, dann dürften sich alle anderen Länder freuen, erkenne Schottland als eigenes Land an, nehme es in die EU auf und führe eine verpflichtende Schottenrockquote für Männer ein. Ich schmeiße die Leyen raus, dann dürften sich alle anderen Länder freuen, erkenne Schottland als eigenes Land an, nehme es in die EU auf und führe eine verpflichtende Schottenrockquote für Männer ein.

Bernd Barutta (Freie Wähler) Bernd Barutta Bild: ps

Ich befürworte eine sehr selektive Erweiterung der Aufgaben und Kompetenzen der Europäischen Union. Die Union soll sich auf bestimmte Aufgaben konzentrieren, wie zum Beispiel eine gemeinsame Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Viele Politikbereiche können auf unterer Ebene bis hin zu den Kommunen besser geregelt werden als in Brüssel.



Wenn der Bürger nicht mehr den Mehrwert der EU für sein lokales Leben erkennen kann, wird die EU emotional negativ besetzt sein, denn sie wird als Institution wahrgenommen, die den Bürger bevormundet. Ich befürworte eine sehr selektive Erweiterung der Aufgaben und Kompetenzen der Europäischen Union. Die Union soll sich auf bestimmte Aufgaben konzentrieren, wie zum Beispiel eine gemeinsame Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Viele Politikbereiche können auf unterer Ebene bis hin zu den Kommunen besser geregelt werden als in Brüssel.Wenn der Bürger nicht mehr den Mehrwert der EU für sein lokales Leben erkennen kann, wird die EU emotional negativ besetzt sein, denn sie wird als Institution wahrgenommen, die den Bürger bevormundet.

Markus Schmoll (KlimalisteBW) Markus Schmoll Bild: ps

Die Kompetenzen des europäischen Parlaments sollen ausgebaut werden um die europäische Zusammenarbeit zu vertiefen. Zu einer gemeinsamen Währung gehört eine gemeinsame Wirtschaftspolitik. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit soll im Bereich erneuerbare Energie ausgebaut werden, um eine zuverlässige Versorgung der Bürger möglichst schnell und wirtschaftlich herzustellen. Die Kompetenzen des europäischen Parlaments sollen ausgebaut werden um die europäische Zusammenarbeit zu vertiefen. Zu einer gemeinsamen Währung gehört eine gemeinsame Wirtschaftspolitik. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit soll im Bereich erneuerbare Energie ausgebaut werden, um eine zuverlässige Versorgung der Bürger möglichst schnell und wirtschaftlich herzustellen.

Jonas Dachner (MLPD) Jonas Dachner, Direktkandidat der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands. (MLPD) Bild: MLPD

Die Frage ist doch, wer mit wem in Europa zusammenarbeitet und wem das nutzt. Ich lehne nationalistische Bestrebungen, wie die der AfD, ab. Aber ich bin auch dagegen, dass der imperialistische Konkurrenzkampf zwischen der EU, der USA, China usw. auf dem Rücken der Arbeiter und Angestellten ausgetragen wird. Mein Motto ist: internationale Solidarität mit den Ausgebeuteten und Unterdrückten in allen Ländern und ein gemeinsamer Kampf für die vereinigten sozialistischen Staaten der Welt. Die Frage ist doch, wer mit wem in Europa zusammenarbeitet und wem das nutzt. Ich lehne nationalistische Bestrebungen, wie die der AfD, ab. Aber ich bin auch dagegen, dass der imperialistische Konkurrenzkampf zwischen der EU, der USA, China usw. auf dem Rücken der Arbeiter und Angestellten ausgetragen wird. Mein Motto ist: internationale Solidarität mit den Ausgebeuteten und Unterdrückten in allen Ländern und ein gemeinsamer Kampf für die vereinigten sozialistischen Staaten der Welt.

Dr. Franz-Josef Behr (ÖDP) Dr. Franz-Josef Behr Bild: ps

Dr. Andreas Schäfer (Partei der Humanisten) Dr. Andreas Schäfer Bild: ps

Für Europa sehen wir die Zukunft in einer stärkeren Integration und möchten langfristig die europäische Union zu einem föderalen Bundesstaat weiterentwickeln. Dieser soll aus starken Regionen bestehen, die ihre kulturellen Identitäten erhalten, aber gemeinsam unter anderem in Wirtschafts-, Verteidigungs- und Außenpolitik handeln. Wir wollen die Probleme der EU beheben und sie demokratischer, bürgernäher und effizienter machen. Für Europa sehen wir die Zukunft in einer stärkeren Integration und möchten langfristig die europäische Union zu einem föderalen Bundesstaat weiterentwickeln. Dieser soll aus starken Regionen bestehen, die ihre kulturellen Identitäten erhalten, aber gemeinsam unter anderem in Wirtschafts-, Verteidigungs- und Außenpolitik handeln. Wir wollen die Probleme der EU beheben und sie demokratischer, bürgernäher und effizienter machen.

Dr. Tassi Giannikopoulos (Volt) Dr. Tassi Giannikopoulos Bild: ps

Alle nationalen parlamentarische Instrumente auf eine europäische Republik ausrichten. Beginnend mit der Gründung einer neuen EU mit föderalen Strukturen mit dem weiteren Bundesstaat Frankreich. Alle nationalen parlamentarische Instrumente auf eine europäische Republik ausrichten. Beginnend mit der Gründung einer neuen EU mit föderalen Strukturen mit dem weiteren Bundesstaat Frankreich.

