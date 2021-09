Karlsruhe wählt! Die Bundestagswahl 2021 im Live-Ticker

Karlsruhe wählt - und ka-news.de hat alle Ergebnisse und Stimmen von der Bundestagswahl in der Fächerstadt! Wer sichert sich das Direktmandat? Und welche Kandidaten schaffen über die Landeslisten den Einzug in den 20. Deutschen Bundestag? ka-news.de begleitet den Wahlsonntag ab 17.30 Uhr im Live-Ticker aus dem Karlsruher Rathaus.

Hier startet um 17.30 Uhr der Live-Ticker.

Live-Ticker vom 26. September 2021

Kann Ingo Wellenreuther (CDU) sein Direktmandat verteidigen? Wie viele Erststimmen bekommen die Kandidaten von SPD, Grüne, Die Linke und Co? Das sind nur einige der Fragen, die sich am Sonntag mit der Wahl zum 20. Bundestag in Karlsruhe klären werden. Der Bundestag wird alle vier Jahre neu gewählt.

In Karlsruhe stehen den rund 205.500 wahlberechtigten Bürgern hierfür 15 Kandidaten von 15 Parteien zur Wahl - eine ganz schön große Auswahl. Um den Überblick zu behalten, wer für welche Ziele und welches Wahlprogramm steht, hat ka-news.de im Vorfeld allen Kandidaten Fragen zu 15 Themen gestellt, die nicht nur die Karlsruher aktuell bewegen. Sie möchten die Bewerber noch genauer kennenlernen? Mit einem ganz persönlichen Steckbrief haben sie sich auf ka-news.de vor der Wahl vorgestellt. Die Übersicht über alle Steckbriefe gibt es hier.

Doch was passiert eigentlich mit unseren Stimmen, wenn wir schließlich unsere beiden Kreuze auf dem Wahlzettel gemacht haben? Wie setzt sich daraus letztendlich der Bundestag zusammen? Und was sind nochmal Überhangmandate? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Wahlsystem hat ka-news.de hier noch einmal zusammengefasst. So sind Sie bestens vorbereitet für den Wahlabend.