Bundestagswahl 2021: Karlsruhe bricht eigenen Briefwahlrekord

In der letzten Wahlperiode vor vier Jahren wurden etwa 55.000 Wahlzettel in Karlsruhe per Briefwahl eingereicht. 2021 könnte sich die Wahlbeteiligung per Brief um nicht weniger als 81 Prozent erhöhen und damit einen neuen Rekord innerhalb der Fächerstadt aufstellen.

Bis 21. September um 12 Uhr durften die Briefwahlunterlagen auf online bei der Stadt Karlsruhe beantragt werden. Ein Angebot, von dem dieses Jahr in rekordwürdigem Maße gebrauch gemacht wurde. Bereits letzte Woche am 16. September gingen 97.000 Briefwahlanträge bei der Stadtverwaltung ein. Bis zum Einsendeschluss für schriftliche Anträge am 24. September könnte die 100.000er Marke problemlos geknackt worden, wie die Stadt in einer Pressemitteilung berichtet. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Häufige Fragen und Antworten zur Bundestagwahl: Das müssen Karlsruher Wähler zur Stimmabgabe wissen Wer sich noch zur Briefwahl anmelden möchte, dem rate die Stadt, den schriftlichen Antrag bis spätestens 22. September auf den Postweg gebracht zu haben. So könne ein rechtzeitiger Eingang des Wahlzettels bis zum 26. September um 18 Uhr gewährleistet werden. Stimmzettel, die nach dieser Frist ankommen, könnten bei der Auszählung nämlich nicht berücksichtigt werden. Das Briefwahlbüro in Karlsruhe (Kriegsstraße). Bild: Verena Müller-Witt Für Wähler, denen der Postweg zu unsicher ist, sei es möglich, die Briefwahlzettel bis zum Fristablauf am Wahlsonntag persönlich abzuliefern. Dies könnte durch die Postkästen beim Wahlamt (Zähringerstraße 61) oder beim städtischen Briefwahlbüro (Kriegsstraße 100) geschehen.

