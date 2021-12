ka-news.de öffnet das 8. Türchen am Karlsruher Adventskalender: Eine saubere Sache

Regional, bio und handgemacht - das gibt es nicht nur für Lebensmittel, sondern auch für den Bereich der Körperpflege. Darum hält Türchen Nummer acht in diesem Jahr 20 Präsente bereit, die Sie quietschsauber in die anstehenden Feiertage entlassen - und das mit gutem Gewissen gegenüber der Umwelt.

Als eine der ersten deutschen Seifenmanufakturen überhaupt stellt "Soap Mystic" in Durlach seit 2002 handgemachte Seifen in Bio Qualität her. Wer gut riechende und wohltuende Seifen zu schätzen weiß, der darf sich heute über ein Set handgemachter Seifen im Wert von 25 Euro freuen.

Die einzige Voraussetzung dafür: Auf Ihrem Kalender steht eine der folgenden 20 Nummern: 162, 2310, 1652, 3529, 1133, 1053, 3835, 4301, 579, 3343, 2088, 2273, 1024, 4914, 3146, 3379, 2830, 2005, 4038 oder 1738. Ihre Nummer ist dabei? Dann herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen!

Die 15. Auflage des Karlsruher Adventskalenders 2021. Bild: ka-news.de