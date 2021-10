173 Gewinne hinter 24 Türchen: ka-news.de öffnet Karlsruher Adventskalender

Zum 15. Mal bringt der Lions Club Karlsruhe-Zirkel den beliebten Karlsruher Adventskalender heraus. Mit dem Verkauf werden soziale und kulturelle Projekte für Kinder und Jugendliche in der ganzen Stadt unterstützt. Insgesamt 173 Produkte und Gutscheine im Gesamtwert von rund 12.000 Euro sind hinter den Türen verborgen. Die erste Ziehung findet am 1. Dezember, die letzte am 24. Dezember statt. Die Gewinnernummern werden von ka-news.de bekanntgegeben.

In den vergangenen 14 Jahren war der Karlsruher Adventskalender stets ausverkauft, so der Lions Club. So kamen bisher über 240.000 Euro zusammen, die für einen guten Zweck verwendet werden. Auch in der diesjährigen 15. Auflage der Aktion werden wieder kulturelle und soziale Projekte für Kinder und Jugendliche in Karlsruhe finanziert. Von links nach rechts: Olivier Chenu, Volkmar Triebel (Präsident des Lions Clubs Karlsruhe-Zirkel), Bernd Zurella (Vize-Präsident des Lions-Clubs Karlsruhe Zirkel), Elke Münch (Leiterin St. Antoniusheim), Melanie Fletschinger, Christiane Louis. Bild: whynot / Lions Club Der gesamte Erlös soll dabei Hilfsprojekten für Kinder und Jugendlichen in Karlsruhe zugutekommen. Eines davon ist das St. Antoniusheim in Mühlburg. Mit den Spenden der letzten Jahre konnte zum Beispiel ein Kletter- und Spiele-Paradies im neu angelegten Garten- und Hofgelände des Heims gebaut werden. Auch Sprach- und Kunsttherapie-Projekte werden hier gefördert. Mitmachen und Gewinnen Zum 15. Mal haben Sie die Chance, beim Karlsruher Adventskalender nicht nur etwas für den guten Zweck zu tun, sondern auch zu gewinnen. Die Adventskalender sind ab dem 29. Oktober 2021 für sechs Euro an folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: Thalia Buchhandlung im Ettlinger Tor Center

Thalia Buchhandlung, Kaiserstraße 167

Stephanus Buchhandlung, Herrenstraße 34

Burger Inneneinrichtung, Waldstraße 89

Licht + Planung, Waldstraße 17

Buchhandlung Mächtlinger, Pfinztalstraße 36

Gewürzmanufaktur Culinarico GmbH & Ko. KG, Industriestraße 2 Der Kalender hat eine Auflage von 5.000 durchnummerierten Exemplaren. Auf der Vorderseite oben links steht Ihre persönliche Gewinnnummer. Alle verkauften Kalender nehmen an der Verlosung der Preise hinter den Türchen 1 bis 24 teil, wobei jeder Kalender nur einmal gewinnen kann. Ab dem 1. Dezember werden die ausgelosten Gewinnnummern unter www.ka-news.de, www.lions-karlsruhe-zirkel.de sowie in ausgewählten Geschäften tagesaktuell veröffentlicht. Bitte beachten Sie: Diese Zahlen beziehen sich ausschließlich auf den Karlsruher Adventskalender des Fördervereins des Lions Clubs Karlsruhe-Zirkel. Bis zum 31. März 2022 nicht abgeholte oder eingelöste Preise verfallen. Wartet hinter Ihrem Türchen eine Überraschung? Ab dem 1. Dezember finden Sie alle Gewinnnummern in unserem Dossier: www.ka-news.de/Adventskalender. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

