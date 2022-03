Am gestrigen Montagabend versammelten sich nach Angaben des Durlacher Ortschaftsrates rund 600 bis 700 Menschen im Karlsruher Stadtteil um mit einer Menschenkette gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren.

"Die Durlacher brachten ihre Solidarität mit der von Russland angegriffenen Ukraine und ihre Betroffenheit über die Not und das Leid der ukrainischen Bevölkerung zum Ausdruck. Vereint war man im Wunsch, dass der Krieg in der Ukraine schnellstmöglich beendet wird, auch um zu verhindern, dass sich dieser über ganz Europa ausdehnt", heißt es in einer Pressemitteilung.

Alle Bilder zur Menschenkette in Durlach:

Menschenkette gegen Ukraine-Krieg in Durlach