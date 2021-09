Zwei Unbekannte attackieren 17-Jährigen am Entenfang: Polizei sucht nach Zeugen

Zwei bisher Unbekannte, haben am Sonntagabend einen 17-jährigen Jugendlichen an der S-Bahn Haltestelle "Am Entenfang" angegriffen. Nach Aussage des Geschädigten könnte es sich bei den Angreifern um Verwandte seiner Ex-Freundin handeln. Die Polizei sucht nach Zeugen.

"Demnach seien gegen 21.35 Uhr zwei bislang unbekannten männlichen Personen auf den 17-Jährigen losgegangen und hätten ihn geschlagen und getreten, weshalb er Schmerzen verspürte. Gegenüber den Beamten äußerte der Geschädigte, dass es zuvor eine Aussprache zwischen ihm und seiner Ex-Freundin gegeben hätte und dass es sich bei den Angreifern um Verwandte der Ex-Freundin gehandelt haben könnte", erklärt die Polizei in einer Pressemitteilung, Personen die Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 0721/666 36 11 an das Polizeirevier Karlsruhe-West wenden.

