Zwei Sperrungen in der Ettlinger Straße: So sollen Staus verhindert werden

Viel Geduld mussten Verkehrsteilnehmer am vergangenen Donnerstag und teilweise auch am Freitag in der Karlsruher Innenstadt aufbringen. Neue Sperrungen auf der Ettlinger Straße sorgten für erhebliche Änderungen der Verkehrsführung und damit zur Überlastung der Umleitungsrouten.

"Wenn eine Baustelle neu eingerichtet wird, dauert es erfahrungsgemäß ein paar Tage, bis sich alles eingespielt hat", erklärt Martin Kissel, Leiter des städtischen Tiefbauamtes. Der Verkehr müsse sich erst an die neuen Wege gewöhnen, am Umstellungstag selbst müssten Lichtsignalanlagen angepasst und Baumaschinen angeliefert werden. "Dieses Mal kam jedoch leider genau am ersten Tag eine unglückliche Verkettung verschiedener Umstände hinzu", so Kissel weiter.

Ausweichverkehr von der Autobahn verschärfte die Situation

Ein großer Stau auf der Autobahn und zusätzlich ein Unfall auf der Südtangente am Schwarzwaldkreuz sorgten am Freitag außerdem dafür, dass viele Autofahrer den Hinweisen ihrer Navigationsgeräte folgten und beispielsweise eine Umgehung über die Stuttgarter Straße suchten. Außerdem stand nicht - wie geplant - die Karlstraße als Ausweichroute zur Verfügung, da die Baustelle der Verkehrsbetriebe zwischen Mathystraße und Karlstor aufgrund ungünstiger Witterung bis zum 2. August in die Verlängerung gehen musste.

Als besonders neuralgischer Punkt erwies sich daher an beiden Tagen die Ritterstraße, die von den Bussen des Schienenersatzverkehrs Richtung Innenstadt benutzt wird. Zeitweise standen dort mehrere Gelenkbusse in der Fahrzeugschlange, so dass die Verspätungen dann bis zu 30 Minuten betrugen.

Ampelschaltungen und Beschilderung angepasst

Aufgrund der Erfahrungen aus dem ersten Baustellentag hat das Team des Tiefbauamts um Baustellenmanager Jürgen Lohmeyer reagiert und eine Reihe von Sofortmaßnahmen veranlasst. Hierzu zählt die Anpassung der Lichtsignalanlagen an den Kreuzungen Fautenbruch- / Ettlinger Straße (mit Sperrung der Ausfahrt Hauptbahnhof Süd) und Ritter-/ Kriegsstraße ebenso wie eine zusätzliche Ausschilderung der Umleitungsmöglichkeit über den Bahnhofsvorplatz.

Im unmittelbaren Umfeld der Baustelle an der Kreuzung Ettlinger Straße / Post- und Rüppurrer Straße wird ebenfalls die Beschilderung angepasst: Die Einfahrt in die Lauterbergstraße ist aus Richtung Ettlinger Straße ab sofort gesperrt und um die Leistungsfähigkeit der Straße am Stadtgarten zu erhöhen, wird ein beidseitiges Halteverbot eingerichtet.

Außerdem weist die digitale Verkehrsinformation auf der Südtangente ab sofort den Weg zur Innenstadt über das Bulacher Kreuz, damit das Schwarzwaldkreuz entlastet wird. In den nächsten Tagen werde das Tiefbauamt intensiv beobachten, ob die Maßnahmen greifen und wie sich der Verkehr entwickelt, kündigt Amtsleiter Kissel an, "sollte es erforderlich sein, werden wir weitere Steuerungsmöglichkeiten prüfen und aktivieren".