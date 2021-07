Wohnungsbrand in Karlsruhe: Zwei Leichtverletzte

Bei einem Wohnungsbrand in Karlsruhe sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Das Feuer war am Sonntagmorgen gegen 4:11 Uhr im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Ebertstraße ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Sieben Bewohner wurden von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht. Zwei wurden mit leichten Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache war zunächst noch nicht bekannt. Die übrigen Bewohner konnten nach den Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. © dpa-infocom, dpa:210711-99-337293/2 Brand in der Ebertstraße



