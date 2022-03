Wohnungsbrand in Karlsruhe: Vier Verletzte und Hubschraubereinsatz in der Herderstraße

In der Herderstraße sei gegen Nachmittag ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei in einer Eilmeldung mitteilt. Vier Personen wurden verletzt und mussten mittels eines Rettungshubschraubers ins Krankenhaus gebracht werden. Nach den Löscharbeiten wurden insgesamt acht Wohnungen des Gebäudes als nicht mehr Bewohnbar eingestuft.

19:35 Vier Verletzte bestätigt

Vier Trupps der Karlsruher Berufsfeuerwehr seien im Einsatz gewesen um die Menschen über das Treppenhaus ins Freie zu retten, wie das Branddirektion in einer Pressemitteilung veröffentlicht. Der Rettungsdienst war mit fünf Rettungswagen, zwei Notärzten und dem Rettungshubschrauber im Einsatz. Vier Personen wurden in die Klinik gebracht. Der schwer verletzte Wohnungsinhaber wurde mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die Sozial- und Jugendbehörde war vor Ort und organisierte für zwei Familien eine Notunterkunft.

17:24 Eilmeldung der Polizei

Dieser Artikel wird aktualisiert sobald der Redaktion weitere Informationen vorliegen.

Alle Bilder zum Wohnungsbrand in der Herderstraße:

Wohnungsbrand Herderstraße