Weltfrauentag 2022 in Karlsruhe: Städtisches Klinikum hisst Flagge für Frauenrechte

Anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März zeigt das Städtische Klinikum Karlsruhe Flagge für Frauenrechte. Das gab das Städtische Klinikum Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt. Vor dem Verwaltungsgebäude in der Moltkestraße wurde an diesem Tag eine der neuen städtischen Frauentagsfahnen gehisst und wird dort den ganzen Tag als sichtbares Zeichen der Solidarität wehen.

"Das Klinikum setzt sich seit vielen Jahren für den Kampf gegen Gewalt an Frauen ein“, betont Birgit Mangold, Gleichstellungsbeauftragte im Klinikum. "Als aktives Mitglied im Arbeitskreis häusliche Gewalt arbeiten wir mit vielen Akteurinnen und Akteuren in Karlsruhe zusammen, um betroffenen Frauen Unterstützung anzubieten und zu helfen.“ Bereits am 7. März läutete die Stadt Karlsruhe den Frauentag ein und hisste in einem feierlichen Rahmen eine der Fahnen vor dem Rathaus.

