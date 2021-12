Weitere Ermittlungen folgen: Brand in Karlsruhe-Hagsfeld gibt Polizei Rätsel auf

Wie die Polizei Karlsruhe in einer ersten Pressemitteilung informiert, soll in der Jägerhausstraße 12 ein Vollbrand ausgebrochen sein. Bislang gebe es keine Hinweise auf Verletzte. Im Gebäude sollen sich nach Angaben der Polizei keine Personen mehr aufhalten.

19:07 Brandursache noch ungeklärt

Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt, ist die Ursache des Brandes am Donnerstagnachmittag in Karlsruhe-Hagsfeld bisher noch ungeklärt. Es entstand jedoch ein Sachschaden von rund 150.000 Euro. "Die Flammen setzten das Obergeschoss in Vollbrand. Auch der Dachstuhl wurde hierdurch erheblich beschädigt", heißt es in der Meldung.

Die angerückte Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig und sicher verlassen. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Wie es zu dem Feuer gekommen ist, bedarf der weiteren Ermittlungen.

16:43 Noch keine weiteren Informationen

Vollbrand in der Jägerhausstraße Karlsruhe