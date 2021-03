Feuerwehreinsatz in Weingarten: Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16.20 Uhr, wurde in Weingarten, in der Ernst-Vögele-Straße, bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt. Da dabei auch Gas ausgetreten war, wurden die umliegenden Häuser vorsorglich evakuiert. Des Weiteren wurde die Straße abgesperrt. Verletzt wurde niemand. Das gab die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt.

Nach Angaben der Polizei führten Arbeiter gegen 16.20 Uhr an einem Wohnanwesen Baggerarbeiten durch, bei denen versehentlich die Gasleitung, welche im Bereich eines Vorgartens lag, beschädigt wurde. Wegen des austretenden Gases mussten die umliegenden Wohnhäuser evakuiert- und die Straße gesperrt werden. Gasleitung in Weingarten beschädigt

"Nachdem eine Fachfirma das Leck geschlossen hatte, konnten die Anwohner wieder gegen 17.10 Uhr in ihre Wohnhäuser zurückkehren. Durch den Gasaustritt wurden glücklicherweise keine Personen verletzt", heißt es in der Pressemitteilung der Polizei Karlsruhe. Insgesamt seien vier Besatzungen der Polizei, sieben Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren Weingarten und Stutensee mit insgesamt 27 Einsatzkräften vor Ort gewesen.

