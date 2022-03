Weinfeste Pfalz 2022: Mandelblütenfeste und andere Frühlings-Events in der Nähe von Karlsruhe

Sonne, Frühling – und Weinfeste in der Pfalz. Auch im Jahr 2022 gibt es auf der anderen Seite des Rheins Veranstaltungen, die für Karlsruher interessant sein dürften.

Karlsruhe hat einiges an Veranstaltungen zu bieten. Einziges Manko: Weinfeste in Karlsruhe sucht man zum Frühlingsbeginn, also zwischen März und April, zumeist vergeblich. Ein weiterer Punkt: Wegen Corona fielen viele Veranstaltungen in Karlsruhe und Umgebung ins Wasser. Aber wie sieht es mit den Frühlings-Veranstaltungen im Jahr 2022 aus? Oder genauer gesagt: Den Weinfesten in der Pfalz?

Welche Pfälzer Weinfeste in der Umgebung von Karlsruhe finden statt, welche nicht? Ka-news.de hat für euch nochmal alle Weinfeste in der Pfalz zusammengefasst, die innerhalb einer Stunde gut erreichbar sind.

Kleiner Hinweis: Einzelne Termine für Pfälzer Weinwanderungen, Weinverkostungen und Co. werden in dieser Aufzählung nicht genannt.

Weinbergnacht Bad Dürkheim 2022 und Gimmeldinger Mandelblütenfest 2022 abgesagt

Da Bad Dürkheim mit dem Auto nur eine Stunde von Karlsruhe entfernt ist, dürfte die Weinbergnacht in Bad-Dürkheim nicht auf der Liste fehlen. Das Fest gilt als die größte "Open-Air-Weinprobe“ in der Pfalz. Doch leider muss die Weinbergnacht wegen Corona auf das Jahr 2023 verschoben werden. Dasselbe gilt für das Gimmeldinger Mandelblütenfest, das normalerweise pünktlich zu den Pfälzer Mandelwochen (1. März bis 18. April 2022) startet. Auch das Edesheimer Weinfest wurde abgesagt.

Unterwegs in Gimmeldingen auf dem Mandelblüten-Panoramaweg. Foto: Uwe Anspach Bild:

Weinfeste in der Pfalz im März 2022

Mandelblütenfest Gleiszellen-Gleishorbach 2022

Bessere Nachrichten gibt es für das Gleiszellen-Gleishorbach Mandelblütenfest 2022. Vom 26. Bis 27. März können Interessierte das kleine Muskatellerdorf in der Südlichen Weinstraße besuchen, um die Mandelblüten in ihrer vollen Pracht zu bestaunen. Dieses Weinfest in der Pfalz findet am Fuße der Dionysiuskapelle statt. Neben Puppentheater und Wanderungen durch den Mandelblütenpfad darf natürlich der Gleiszeller Wein nicht fehlen!

• Samstag, 26. März: Ab 13 Uhr

• Sonntag, 27. März: Ab 11 Uhr

Adresse: Ortsgemeinde Gleiszellen-Gleishorbach, 76889 Gleiszellen-Gleishorbach

Fahrzeit von Karlsruhe nach Gleiszellen-Gleishorbach: Zirka 1 Stunde

(Symbolbild) Bild: JillWellington@pixabay.com

Mandelblütenfest Schweigen-Rechtenbach 2022

Ein weiteres Pfälzer Mandelblütenfest, das es in unsere "Weinfeste in der Pfalz 2022“ Liste geschafft hat, ist das Mandelblütenfest in Schweigen-Rechtenbach. Dieses findet am Sonntag, den 13. März, von 11 bis 18 Uhr am Deutschen Weintor statt. Hier können die Besucher unter anderem Elsässische Spezialitäten und selbstgemachtes Mandelgebäck genießen. Auch der "Burgunderfrühling“ soll im April 2022 stattfinden.

• Mandelblütenfest: Sonntag, 13. März, 11 bis 18 Uhr

• Burgunderfrühling: 23. – 24. April

Adressen:

• Mandelblütenfest: Am Deutschen Weintor, 76889 Schweigen-Rechtenbach

• Burgunderfrühling: Bürgerhaus am Sonnenberg, Sankt-Urban Platz 1, 76889 Schweigen-Rechtenbach

Fahrzeit von Karlsruhe nach Schweigen-Rechtenbach: Zirka 45 Minuten

Mandelblüten Bild: matthiasboeckel@pixabay.com

Weinfeste in der Pfalz im April 2022

Ostermarkt in Bad-Bergzabern 2022 / "Fit in den Frühling“

Kein Scherz! Zum 1. April findet der Frühjahrs- und Ostermarkt in Bad-Bergzabern statt. Bis zum 5. April können sich Karlsruher, Pfälzer und Co. über einen verkaufsoffenen Sonntag und diverse Fahrschäfte auf dem Schlossplatz freuen. Mit knapp 45 Minuten Fahrzeit gehört auch der Markt in Bad-Bergzabern zu den besuchenswerten Weinfesten nahe Karlsruhe 2022.

• Freitag,1. April: Hameckermarkt auf dem Marktplatz

• Sonntag, 3. April: Verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt

• 1.– 5. April: Fahrgeschäfte auf dem Schlossplatz Adresse: Innenstadt und Schlossplatz von 76887 Bad Bergzabern

Fahrzeit von Karlsruhe nach Bad-Bergzabern: Zirka 45 Minuten

Rosa Leuchten im Glas 2022 in Neustadt

Wie der Name schon vermuten lässt, steht bei dem "rosigen“ Event in Neustadt der Roséwein im Vordergrund. Aber auch Sekt und Crémants können hier im Innenhof des Neustädter Rathauses probiert werden.

• Sonntag, 3. April: 13 bis 19 Uhr

Adresse: Marktplatz 1, 67433 Neustadt an der Weinstraße

Fahrzeit von Karlsruhe nach Neustadt: Zirka 1 Stunde Speyerdorfer

(Symbolbild) Bild: JillWellington@pixabay.com

Wein- und Froschkerwe 2022

Das ehemals französische Weinfest in der Pfalz, das ursprünglich "Froschschenkelkerwe“ hieß, findet Mitte April statt. Zwar werden keine traditionellen Froschenkel mehr angeboten, dafür finden am sogenannten "Froschbrunnen“ unter anderem Konzerte statt. Am Sonntag, den 24. April, können außerdem seltene Pflanzen auf der Pflanzenbörse erworben werden.

• Freitag, 22. April: 18.30 Uhr bis Samstag, 2 Uhr

• Samstag, 23. April: Bis Sonntag, 2 Uhr

• Sonntag, 24. April: Bis Montag, 1 Uhr

• Montag und Dienstag: Jeweils bis 1 Uhr des Folgetages

Adresse: Lilienthalstraße 58, 67435 Neustadt

Fahrzeit von Karlsruhe nach Lachen-Speyerdorf: Zirka 45 bis 60 Minuten

Wein am Dom Speyer 2022

Ein Wochenende lang verwandelt sich die Domstadt Speyer in die Weinhauptstadt der Pfalz. An sechs Plätzen können Weinliebhaber sich durch rund 1.000 Pfälzer Weine und Sekte durchprobieren. Die bekannte Weinmesse in Speyer gehört darum definitiv zu den nennenswerten Veranstaltungen um Karlsruhe im Frühjahr.

• Voraussichtlich Mittwoch, 23. April, bis Donnerstag, 24. April: Öffnungszeiten noch unklar

Adresse: Domplatz, 67346 Speyer

Fahrzeit von Karlsruhe nach Speyer: Zirka 45 Minuten

Der Dom in Speyer Bild: bboellinger@pixabay.com

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert.