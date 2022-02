Vorfall im Karlsruher Schlossgarten: Zwei Mädchen von unbekannten Täter sexuell belästigt

Ein bislang unbekannter junger Mann soll am Sonntagabend zwei 13- und 15-Jährige im Schlosspark sexuell belästigt haben. Die beiden Geschädigten feierten am Nachmittag mit mehreren Freundinnen Fasching auf dem Marktplatz.

Dort trafen die Mädchen laut Polizei dann auf eine Gruppe junger Männer und gingen mit diesen gegen 19.30 Uhr in den Schlosspark. "Am dortigen Brunnen soll dann der bislang Unbekannte beide über der Bekleidung an den Brüsten angefasst haben. Weiterhin soll er der 15-Jährigen auch unter den Rock gefasst haben. Die beiden Geschädigten gingen anschließend zurück zum Marktplatz und verständigten dann die Polizei", so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Der Unbekannte wird als zirka 19 Jahre alt, 170 - 175 cm groß und schlank beschrieben. Er hatte kurze braune lockige Haare und trug eine rahmenlose Brille. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jeans, einem dunklen Kapuzenpulli und einer schwarzen ärmellosen Jacke.

Zeugen des Vorfalls, oder Personen die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-55 55 in Verbindung zu setzen.