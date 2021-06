Vom Abfall zum Problem - Karlsruher AfA erklärt: Was passiert, wenn ich meinen Müll nicht richtig trenne?

Essensreste, Plastik-Verpackungen und alte Zeitungen. Sie alle verbindet eine Gemeinsamkeit: Es handelt sich hierbei um Müll. Müll, der auf drei verschiedene Weisen entsorgt werden muss. Doch viele nehmen die Mülltrennung nicht ernst und werfen Apfel, Pizzakarton und Co. in einen Pott. Getreu dem Motto: "Kommt später ja eh alles zusammen". Doch ist dem so? ka-news.de hat beim Amt für Abfallwirtschaft (AfA) nachgefragt, wie wichtig Mülltrennung für Karlsruhe wirklich ist.

Recycling wird in der heutigen Gesellschaft immer mehr zum Thema. Auch im Sektor der Müllentsorgung wird Wiederverwertung und Nachhaltigkeit großgeschrieben. Das Problem: Um Müll wieder in ein brauchbares Produkt zu wandeln, ist die Müllabfuhr auch auf die Zuarbeit der Bürger angewiesen. Das heißt auch, dass die Mülltrennung bereits in den privaten Haushalten beginnen muss. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Bio-Hof, Güte-Siegel und Co: 5 Tipps für einen nachhaltigen Einkauf in Karlsruhe Haushaltsmüll geht getrennte Wege "Eine richtige Abfalltrennung ist nachhaltig, schont wertvolle Ressourcen, schützt die Umwelt und spart Geld. Die Abfalltrennung ist unerlässlich und gesetzlich vorgeschrieben. Je sortenreiner getrennt wird, desto höherwertig kann das Recycling sein", erklärt das AfA auf Anfrage von ka-news.de. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Probleme mit Müll und der Trennung: Warum das nicht funktioniert und Karlsruher ihr Verhalten ändern müssen Diese "sortenreine Sortierung" hat dabei folgenden Zweck: Während der nicht wiederverwertbare Restmüll zum Verbrennen nach Mannheim transportiert wird, werden zum Beispiel Bio-Abfälle zur Weiterverarbeitung in eine der zwei Biovergärungsanlagen in Flörsheim-Wicker oder Westheim gebracht. Ein großes Biogaskraftwerk (Symbolbild) Bild: Maurizio Gambarini/dpa "In einem mehrstufigen Prozess wird energiereiches Biogas erzeugt, welches zur Fernwärmeversorgung und Erzeugung von Strom genutzt wird. Weiterhin wird aus dem angelieferten Bioabfall Kompost und Flüssigdünger für die Landwirtschaft erzeugt", heißt es seitens der AfA. Dass das Entfernen diverser "Fremdkörper" hierbei nur unnötigen Aufwand bedeuten würde, ist selbstredend. Kurzum: Das Gerücht, dass sämtlicher Müll auf der Deponie schlussendlich eh zusammenkommt, ist damit widerlegt. Darauf müssen Haushalte achten Noch kniffliger wird es dann, sobald es um das Recycling von Plastikmüll geht. Der Grund: Zunächst werden die Wertstoffe auf der Sortieranlage in verschiedene Fraktionen getrennt und anschließend an Verwertungsfirmen abgegeben. Dort werden sie dann teilweise oder sogar vollständig recycelt. Plastikflaschen auf dem Fließband einer Plastik-Recyclingfabrik Bild: -/Firma Greentech/dpa Aber was ist eigentlich ausschlaggebend dafür, ob das Recyceln von Wertstoff überhaupt möglich ist? Laut AfA sind hierfür folgende Faktoren abhängig. Materialart

Sauberkeit der Erfassung und des Materials (Anhaftungen)

Einheitlichkeit des Materials (handelt es sich um ein einziges Material oder sind verschiedene Materialien im Abfall miteinander verbunden)

Aktuelle Marktlage (gibt es einen Markt für das recycelte Produkt und steht der Aufwand für das Recycling in einem sinnvollen Verhältnis zum Nutzen) Dabei fällt auf: Die meisten Punkte beziehen sich nicht unbedingt auf den privaten Haushalt - abgesehen von Punkt zwei. Hier sollte der Bürger Vorkehrungen treffen, indem er keine anderweitigen Abfälle in die Wertstoff-Tonne wirft, die den Wertstoff verunreinigen können. Nur vorsortierter Abfall kann recycelt werden Aber was passiert, wenn Recyceln aus einen der oben genannten Gründe unmöglich gemacht wird? "Sofern keine stoffliche Verwertung (Recycling) möglich ist, findet eine thermische Verwertung statt", so die Antwort des AfA. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Moralisch, nachhaltig, gut? KIT-Expertin erklärt: So bewusst kaufen die Karlsruher wirklich ein "Die Recyclingquoten sind dementsprechend sehr unterschiedlich und können sich auch aufgrund der Marktlage oder durch technische Neuerungen mit der Zeit ändern. Aber: Nur der Abfall, der von den Bürgern im Haushalt korrekt vorsortiert wurde, hat überhaupt eine Chance auf ein Recycling", so das AfA weiter.

Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden