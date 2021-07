Bezahlbares Wohnen gegen Klimaschutz: Karlsruher Volkswohnungen stehen auch nach Corona vor großen Herausforderungen

Die Volkswohnungen Karlsruhe sind für jede achte Mietwohnung in der Fächerstadt verantwortlich und das Wohnungsunternehmen will sich auch in der Krise ein verlässlicher Partner für Stadt und Mieter sein. Doch neben der Corona-Krise muss sie dabei auch die Herausforderungen des Klimawandels bekämpfen. Wie dies gelingen soll, erklärten heute Geschäftsführer Stefan Storz und Karlsruhes Bürgermeister Daniel Fluhrer auf der Jahrespressekonferenz der Volkswohnungen.

Auf der Jahrespressekonferenz am Dienstagvormittag präsentieren Karlsruhes Bürgermeister Daniel Fluhrer und Geschäftsführer Stefan Storz neben dem Geschäftsbericht der Volkswohnungen für 2020 auch den neuen Markenauftritt von Karlsruhes größtem kommunalem Wohnungsunternehmen. Dabei wird klar: "Die Volkswohnungen stehen auch nach dem Krisenjahr 2020 auf einem wirtschaftlichen stabilen Fundament", wie beide im Gleichgang betonen. Auch in der Krise stabil Zwar ging die Corona-Pandemie auch nicht spurlos an den Volkswohnungen vorbei, doch "wir haben trotz aller Schwierigkeiten ein sehr gutes Jahr 2020 absolviert", so Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der Volkswohnungen Daniel Fluhrer. Die Volkswohnungen seien für bezahlbaren und günstigen Wohnraum in der Fächerstadt ein wichtiger Baustein. "Wir wollen auch in Krisenzeiten ein verlässlicher Partner sein", so Fluhrer weiter. Stefan Storz ist Geschäftsführer der Volkswohnungen Karlsruhe. Bild: Carsten Kitter Diese Versprechen konnten die Volkswohnungen halten. Nach Angaben von Fluhrer und Storz wurden im Jahr 2020 keine Kündigungen an Mieter ausgesprochen und seit März 2020 auch keine Miete erhöht. Zusätzlich wurden "über die gesetzliche Verpflichtung hinaus Mietstundungen und Ratenzahlungsverinbarungen mit den Mietern getroffen", wie Storz erklärt. 6,31 Euro durchschnittliche Kaltmiete Die durchschnittliche Nettokaltmiete bei Wohnungen der Volkswohnungen liegt laut Geschäftsbericht bei 6,31 Euro pro Quadratmeter. "Damit sind wir ein fundamentales Gegengewicht zum Markt", so Storz. Hier läge der Durchschnittspreis pro Quadratmeter bei 11,60 Euro. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Karlsruhe kauft sich die Südstadt zurück: Nach dem "Ja" der Stadträte steht dem Milieuschutz nichts mehr im Wege "Wir sind nicht nur eine faire Vermieterin, sondern sind auch eine sichere Auftraggeberin für Handwerk, Dienstleister und Bauwirtschaft. Mit einem Jahresüberschuss von 12,9 Millionen Euro waren wir 2020 erfolgreich, unsere Ertragslage ist stabil und die Liquidität ist auch in der Krise gewährt", so der Geschäftsführer weiter. Daniel Fluhrer während der Pressekonferenz. Bild: Carsten Kitter Fluhrer ergänzt: "Schon vor Corona war die wirtschaftliche Entwicklung nicht ganz einfach und wir haben es geschafft die Liquidität zu stabilisieren und davon hat auch die Stadt als Gesamtkonzern profitiert. Die Volkswohnungen sind auch für die Stadt eine wichtige Stütze." Im nächsten Jahr 100 Jahre alt Eine Stütze, die im kommenden Jahr 100 Jahre alt wird. Auch aus diesem Grund habe man sich dafür entschieden den Markenauftritt neu zufassen. "Wir haben uns überlegt für was die Volkswohnungen wirklich stehen und haben uns deshalb auf den Weg gemacht uns bis in den Markenkern einen neuen Anstrich zu verpassen", erklärt Fluhrer. "Durch das neue Design kommen unsere Werte wie Gemeinschaft, Nachbarschaft, ökologische und soziale Themen besser zum Tragen", ergänzt dazu Stefan Storz. Das neue Logo der Volkswohnung. Bild: Carsten Kitter Neben dem Blick zurück ins Geschäftsjahr und der Vorstellung des neuen Designs, stand ein weiteres wichtiges Thema im Mittelpunkt der Pressekonferenz: Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Gemeinsam mit der Stadt Karlsruhe hat sich auch die Volkswohnung die Klimaneutralität bis 2040 gesetzt. "Wir haben unseren Ausgangspunkt definiert und Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind tief in unseren Geschäftsprozessen implementiert", sagt Storz. Auf dem Weg zum Ziel setzt die Volkswohnung vor allem auf Dekrbonisierung. Bedeutet: Energieerzugung und heizen ohne fossile Brennstoffe zu nutzen. Dafür sollen in den kommenden Jahren rund 200 Millionen Euro investiert werden und eine Modernisierungsquote von mindestens zwei Prozent sei dafür erforderlich. So soll es mit der Klimaneutralität klappen Dabei helfen soll vor allem die Schwestergeselllschaft KES (Karlsruher Energieservice GmbH) mit ihrem 100-Dächer-Programm mithelfen. Das Programm wurde bereits bei einer Pressekonferenz der Stadt zur Photovoltaik-Offensive vorgestellt.Wichtig dabei: "Die Klimaneutralität muss immer mit bezahlbarem Wohnraum einhergehen und wir sind der Überzeugung, dass sich beide Themen miteinander kombinieren lassen", betont Storz. Am Eingang prangt aktuell noch das alte Logo. Bild: Carsten Kitter Der Weg zur Klimaneutralität ist aber noch ein weiter wie Storz einräumt. "Aktuell ist noch kein Gebäude von uns klimaneutral, aber die Frage ist ob bei der Energieerzeugung CO2 entsteht." Ziel sei es nahezu bei null anzukommen, dafür seien aber riesige Investitionen nötig. "Wir schätzen die Kosten dafür zwischen rund 250 Millionen und einer Milliarde Euro. Grund für die extreme Spanne ist, dass wir auch immer schauen müssen welche Maßnahme wir nun konkret umsetzten", erklärt Storz. Bundeszuschüsse seien für die Umsetzung unabdingbar. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Photovoltaik-Offensive: So möchte die Stadt den Karlsruher Strom grüner machen "Da wir aber auch denkmalgeschützte Gebäude im Bestand haben, werden wir die Bilanz unseres Imobilienstandes nie auf ein perfektes Level senken. Dafür müssen wir bei Neubauten dann 'positives' rausholen um in der Querverrechnung klimaneutral zu werden", ergänzt Fluhrer abschließend. Auch der Bau-Bürgermeister betont, dass sich das Spannungsfeld zwischen Nachhaltigkeit und bezahlbaren Wohnen immer die Waage halten müsse.

