Die Vogelgrippe breitet sich weiter im Zoo Karlsruhe aus. Die hochansteckende Krankheit wiesen Experten mittlerweile bei rund 90 Zootieren nach, wie die Stadt am Freitag mitteilte. «Es ist für mich als Vogelliebhaber das Schlimmste, was passieren kann. Und für den Zoo ist es eine Katastrophe», sagte Zoodirektor Matthias Reinschmidt.

Der Zoo bleibt weiter geschlossen, um ein Ausbreiten der Krankheit auf weitere Tiere innerhalb und außerhalb des Tierparks zu verhindern. Zum Schutz der Tiere hatte der Zoo die Vögel in der vergangenen Woche in 25 voneinander getrennte Einheiten aufgeteilt. Nur in der Gruppe der Pelikane sowie der Enten und Gänse gibt es demnach ein Infektionsgeschehen. 27 Tiere verendeten nachgewiesen an der Geflügelpest, teilte der Zoo am Freitag mit.

Alle 700 Vögel getestet

"Wir haben nun alle 700 Vögel in 25 verschiedene Einheiten eingeteilt, die entsprechend nur noch Biomaßnahmen betreten werden dürfen. Inzwischen sind aber alle Vögel getestet worden", erklärt Zoodirektor Matthias Reinschmidt dazu auf Facebook. Zwei Einheiten mit insgesamt rund 90 Vögeln seien nach Angaben Reinschmidts von der Vogelgrippe betroffen. Die Tierpfleger geben "ihr Bestes", um so viele Vögel wie möglich zu retten.

Matthias Reinschmidt zusammen mit Hyazinth-Ara Henry. Bild: Timo Deible/Zoo Karlsruhe

"Es geht mir unheimlich nahe"

"Es ist für mich als Vogelliebhaber das Schlimmste, was passieren kann. Und für den Zoo ist es eine Katastrophe. Solch ein großer Vogelgrippe-Ausbruch ist mir aus keinem anderen Zoo bekannt. Es geht mir unheimlich nahe", so der Zoodirektor. "Ich bin aber ein grundsätzlich positiver Mensch und sehr froh, dass das Infektionsgeschehen aktuell nur zwei Einheiten betrifft. Und selbst dann, wenn es in einem weiteren Bereich einen neuen Fall geben sollte, müsste der Ausbruch mit unseren hohen Sicherheitsvorkehrungen auf die jeweilige Gruppe beschränkt bleiben", so Reinschmidt weiter.

Revierleiter Michael Heneka säubert das Gehege der Hyazinth-Aras. Bild: Timo Deible/Zoo Karlsruhe/dpa

Unklar ist nach Angaben der Stadt, wie viele Wildvögel im Stadtgebiet von der Vogelgrippe betroffen sind. Um Hausgeflügel vor der Krankheit zu schützen, will die Stadt in der Nähe von großen Fließgewässern eine Stallpflicht anordnen, hieß es weiter. Um eine bestmögliche Lösung für den Zoo und den Umgang mit dem Vogelgrippe-Ausbruch in Karlsruhe auszuarbeiten, arbeite der Zoo eng mit dem Bereich Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen des Ordnungsamtes zusammen.

Die auch Vogelgrippe genannte Geflügelpest ist eine hochansteckende Infektionskrankheit, die vor allem bei Wasservögeln vorkommt. Die Krankheit ist Experten zufolge für Menschen ungefährlich. Das Friedrich-Loeffler-Institut hatte Ende vergangenen Jahres die aktuelle Vogelgrippe-Welle als die stärkste Geflügelpest-Epidemie eingeordnet, die es jemals in Deutschland und Europa gegeben hat.