Verräterische Bilder: Warum die Autobahn-Webcams auf ka-news.de aktuell offline sind

Aktuell sind die Autobahnwebcams auf ka-news.de nicht verfügbar. Dies liegt aber nicht an einem technischen Defekt.

Aufmerksamen Lesern von ka-news.de wird es sicherlich schon aufgefallen sein. Die beliebten Autobahnwebcams zeigen aktuell kein Bild an und sind offline. Der Grund hierfür liegt allerdings nicht an einem technischen Defekt oder einer Wartung, nein die Kameras sind aufgrund der aktuellen Lage in der Ukraine vom Netz genommen worden.

Kameras sind bundesweit außer Betrieb

Die Kameras stünden "wegen der aktuellen sicherheitspolitischen Entwicklungen in Europa derzeit nicht zur Verfügung", wird ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums unter anderem auf dem Online-Auftritt der "Süddeutschen Zeitung" zitiert. Man hoffe aber den Dienst bald wieder anbieten zu können.

Aktuell sind die Webcams der Autobahnen offline. Bild: Screenshot ka-news.de

Aktuell werden aufgrund des Krieges in der Ukraine die deutschen Autobahnen für den Transport von militärischer Ausrüstung und Fahrzeugen genutzt. Deutschland diene anderen Nato-Staaten als eine Art Drehscheibe. Ziel der Konvois sei die Ostgrenze der Nato-Mitgliedsstaaten. Neben den Autobahnen werde auch das deutsche Schienennetz für militärische Transporte genutzt.

Im Moment habe nur die Autobahn GmbH des Bundes, die für das gesamte deutsche Autobahnnetz von 13.000 Kilometer Länge verantwortlich ist weiter Zugriff auf die Webcams. Das Abschalten habe keinen Einfluss auf die Überwachung des Verkehrs, heißt es in der Bundesregierung weiter. Die Kameras könnten weiter genutzt werden. Sie würden derzeit nur keinen öffentlich einsehbaren Livestream übertragen.