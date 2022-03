Verkehrskontrolle in der Kaiserstraße Karlsruhe: Die meisten Verstöße begehen Radfahrer

Am Dienstag führten der kommunale Ordnungsdienst der Stadt Karlsruhe und die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Karlsruhe von 10 Uhr bis 13 Uhr ein weiteres Mal Kontrollen in der Fußgängerzone der Kaiserstraße durch. Das Ziel: Die verbotswidrige Benutzung durch Radfahrer und Kraftfahrzeugführer zu unterbinden. Grund für die Kontrollen waren unter anderem zunehmende Beschwerden aus der Bevölkerung. Wie das Polizeipräsidium in einer Pressemitteilung informiert wurden allein in diesem Zeitraum über 100 Verstöße festgestellt - die meisten von Radfahrern.

"Seitdem die Straßenbahn unterirdisch verläuft, haben sich die Beschwerden von Fußgängern über rücksichtlose Auto- und Radfahrende gehäuft, denn Radler dürfen die Fußgängerzone nur in der Zeit zwischen abends 20 Uhr vormittags bis 10 Uhr und der Lieferverkehr von 8 Uhr bis 11 Uhr in Schrittgeschwindigkeit befahren", heißt es in der Mitteilung weiter. 100 Verstöße in drei Stunden Die Schwerpunktkontrollen waren auf der Kaiserstraße im näheren Bereich des Rondellplatzes eingerichtet worden und wurden durch einen Infostand ergänzt. Die Polizei war mit neun Polizeibeamten, davon zwei Beamte der Radstaffel des Polizeipräsidiums Einsatz, und der Kommunale Ordnungsdienst mit fünf Kräften im Einsatz. Im Jahr 2021 fand bereits eine Fahrradkontrolle in der Innenstadt statt (Archivbild) Bild: Lars Notararigo Während des Kontrollzeitraums wurden rund 100 Verstöße durch Radfahrende und acht von Pedelecfahrenden festgestellt. Davon befuhren 91 verbotswidrig die Fußgängerzone oder den Fahrradweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Vier Fahrradfahrer missachteten das Rotlicht. Ferner wurde der technische Zustand eines Pedelecs beanstandet. Insgesamt waren von Kraftfahrzeugführern vier Verstöße zu verzeichnen, unter anderem befuhren drei Autos die Fußgängerzone. Hinzu kam ein Parkverstoß.

