VBK- und AVG-Chef Ascan Egerer wird neuer Dezernent für Mobilität in Köln

Der technische Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) Ascan Egerer wechselt nach Köln. Er wurde dort am Donnerstag zum neuen Dezernent für Mobilität der Stadt Köln gewählt.

"Mit Herrn Egerer gewinnt die Stadt Köln einen exzellenten ÖPNV-Macher, der den Karlsruher Nahverkehr in den letzten Jahren mit viel Expertise durch bewegte Jahre manövriert hat", erklärt Aufsichtsratsvorsitzender und Oberbürgermeister Frank Mentrup in einer Pressemitteilung der Stadt. Er freue sich, seine Erfahrungen und sein Wissen nun nochmals in einer anderen, bedeutsamen Position einbringen zu dürfen, betont Egerer.

