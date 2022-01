Urlaub vor der Haustür: 5 Burgen und Schlösser rund um Karlsruhe, die Sie besichtigt haben sollten

Römer, Alemannen, Staufer, Herzöge und Könige - sie alle haben in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ihre Spuren hinterlassen. Viele Burgen, Schlösser und Ruinen zeugen hier von der bewegten Geschichte und sind beliebtes Ausflugsziele in jeder Jahreszeit. An Heilige Drei Könige oder am Wochenende noch nichts vor? ka-news.de stellt Ihnen fünf Burgen und Schlösser vor, die sie nicht verpassen dürfen.

Altes Schloss Hohenbaden Entfernung von Karlsruhe: 40 Kilometer Das Schloss Hohenbaden, welches in Baden-Baden liegt, war im Mittelalter unter anderem der Sitz vom Markgrafen von Baden. Durch Markgraf Hermann II. wurde die Burg um 1100 am Westhang des Berges Battert erbaut. Altes Schloss Hohenbaden. Bild: pixabay.com@caldazar87 Seit 2017 ist das Schloss in privater Hand, jedoch öffentlich für Besucher zugänglich. Vom Schlossturm hat man einen guten Rundumblick über Baden-Baden, den Schwarzwald, die Vogesen und die Rheinebene. Vom Schloss aus starten zahlreiche Wanderungen rund um den Kletterfelsen Battert, der innerhalb weniger Minuten zu erreichen ist. Reichsburg Trifels Entfernung von Karlsruhe: 53 Kilometer Die Reichsburg Trifels ist eine der drei Burgen der Trifelsgruppe oberhalb der südpfälzischen Stadt Annweiler. Im Mittelalter hatte die Burg Trifels zwei Jahrhunderte lang den Status einer Reichsburg und spielte eine wichtige Rolle in der Geschichte der Salier, Staufer und der Wittelsbacher. Bild: pixabay Gegründet wurde die Burg von Saliern, welche eine Holz- und Steinburg errichteten. Zu einer stattlichen Reichsburg und zu einer Schatzkammer des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation wurde sie durch die Staufer. Eine besondere Bedeutung erlang die Burg als Staatsgefängnis für den englischen König Richard Löwenherz. Zahlreiche Wanderrouten führen rund um die Burgengruppe Trifels, ebenso wie wechselnde Ausstellungen in der Burg. Burg Berwartstein Entfernung von Karlsruhe: 54 Kilometer Imposant ist die Raubritter-Burg Berwartstein definitiv, denn sie ist die einzige bewohnte Burganlage in Rheinland-Pfalz und kann besichtigt werden. Die Burg wurde erstmals im Jahr 1152 geschichtlich erwähnt und liegt auf einem hohen Sandsteinfelsen. Erbaut wurde sie zunächst als Reichsburg. Streitigkeiten, Belagerungen, Brände und Besitzerwechsel kennzeichneten den Zustand der Burg aber schnell. Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Burg aber wieder aufgebaut, sodass diese für Besucher zugänglich ist. Bild: pixabay Die Aussichtsplattform unterhalb der Spitze des Hauptturmes ermöglicht einen weiten Blick über den südwestlichen Wasgau bis ins Elsass hinein - und sie umgibt eine schaurige Sage: Die Burgherrin Barbara soll hierher vor feindlichen Belagerern geflüchtet sein, um sich schließlich verzweifelt mit ihrem Kind von der Plattform aus in den Tod zu stürzen. Burgruine Wegelnburg Entfernung von Karlsruhe: 65 Kilometer Die Wegelnburg liegt auf 572 Meter Höhe und streckt sich über einem Berggrat. Gleichzeitig ist sie die höchstgelegene Burgenanlage in Rheinland-Pfalz und bietet einen einzigartigen Ausblick über den Pfälzerwald und die Nordvogesen. Von Nothweiler aus ist die Burgruine innerhalb von 45 Minuten fußläufig zu erreichen. Die Wegelnburg. Bild: pixabay.com@SCAPIN Es bietet sich an, nicht nur die Wegelnburg zu besichtigen, sondern auch einen Sprung über die Grenze zu wagen und die drei Kilometer entfernte Burg Fleckenstein zu besichtigen. In nächster Nähe liegen im Dahner Felsenland auch die Burgruinen Neudahn, Lindelbrunn und Blumenstein. Burg Staufenberg Entfernung von Karlsruhe: 83 Kilometer In Durbach im Ortenaukreis liegt die Höhenburg Staufenberg auf 383 Meter Höhe. Durch Schenkungsurkunden wird davon ausgegangen, dass die Burg im 11. Jahrhundert vom Herzogsgeschlecht der Zähringer erbaut wurde. Der Name der Burg leitet sich von "Stauf" ab, was einen "kegelförmigen Berg" bezeichnet. Gemeint ist der 383 Meter hohe Staufenberg. Bild: pixabay Die Burg Staufenberg vereint Historie, Natur, und Weinbau, denn Durbach ist ein bekanntes Weinanbaugebiet und die Burg liegt auf einem Weinberg. Wer zu Fuß durch die Weinreben auf die Burg wandert, erhält oben angekommen einen einzigartigen Blick über Durbach, Offenburg und den Schwarzwald sowie das hügelige Weinanbaugebiet. Bild: pixabay

