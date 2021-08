Vier Verletzte bei Unfall mit Rettungswagen am Karl-Wilhelm-Platz

Am Dienstagvormittag kam es am Karl-Wilhelm-Platz in der Karlsruher Oststadt zu einem Unfall mit einem Rettungswagen. Dabei wurden vier Personen leicht verletzt, die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Laut Polizei fuhr eine 19-Jährige mit einem Rettungswagen und eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn gegen 10.15 Uhr auf der Karl-Wilhelm-Straße, vom Durlacher Tor kommend in Richtung Karl-Wilhelm-Platz. Dort fuhr sie bei Rotlicht auf den Straßenbahngleisen durch die Haltestelle in den Kreuzungsbereich ein. Vier Personen leicht verletzt "Ein 79-Jähriger fuhr bei Grünlicht von der Georg-Friedrich-Straße kommend ebenfalls in den Kreuzungsbereich, um in Richtung Parkstraße zu fahren. Dabei wurde das Auto dann frontal auf der Fahrerseite vom Rettungswagen erfasst. und die 19-Jährige, ihr Mitfahrer, sowie der 79-Jährige und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt", so die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung. Der Straßenbahnverkehr musste zur Unfallaufnahme bis gegen 11.30 Uhr in Richtung Osten gesperrt werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe, Telefon 0721/944 840 in Verbindung zu setzen Alle Bilder zum Unfall: Unfall am Karl-Wilhelm-Platz



