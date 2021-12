Verschiedene Medikamente in einer Pillendose.

Unfall unter Medikamenteneinfluss: Verwirrter Mann ohne Führerschein auf A5 bei Karlsruhe aufgegriffen

Wie die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung informiert, ist ein 65-jähriger Autofahrer am Dienstagmorgen, gegen 9 Uhr, auf der Bundesautobahn 5 vorläufig festgenommen worden, nachdem er zuvor an der Auffahrt Karlsruhe Nord mit einer Leitplanke kollidierte und flüchtete. Um den Mann zu finden wurde sogar ein Helikopter eingesetzt. Bei der Festnahme stellte sich indessen heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Medikamenten stand und keinen gültigen Führerschein besaß.

Offensichtlich sei der 65-jährige Autofahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geraten und anschließend mit seinem Pkw gegen eine Leitplanke geprallt. Anschließend habe er beim Rangieren noch mehrmals die Leitplanke touchiert. Doch anstatt am Unfallort zu verbleiben, habe der 65-Jährige seine Fahrt fortgesetzt, woraufhin eine Fahndung nach dem Flüchtigen eingeleitet wurde. Die Besatzung eines eingesetzten Polizeihubschraubers konnte das Fahrzeug dann auf der BAB 5 Höhe Malsch feststellen. "Bei der anschließenden Kontrolle machte der Fahrer einen verwirrten Eindruck. Ein daraufhin durchgeführter Vortest erbrachte, dass der Beschuldigte unter Medikamenteneinfluss stand. Außerdem ist der Tatverdächtige derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Fahrer muss sich nun wegen Unfallflucht und Fahren unter Medikamenteneinfluss verantworten", heißt es in der Pressemitteilung weiter.

