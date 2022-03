Unfall bei Karlsruhe Mühlburg: Autofahrer will plötzlich auf der B10 wenden

Ein Autounfall auf der B10 in Richtung Karlsruhe, Höhe Honsellstraße, hat am heutigen Montagmorgen zu einer stundenlangen Straßensperrung (5.20 Uhr bis 10 Uhr) und zwei schwerverletzten Personen geführt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro.

Nach bisherigem Sachstand soll der Unfallverursacher gegen 05.20 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der B 10 in Richtung Karlsruhe unterwegs gewesen sein, als er kurz vor der Ausfahrt Honsellstraße aus bislang unbekannter Ursache sein Fahrzeug nach links wenden wollte.

In der Folge kollidierte der nachfolgende 53-jährige Tiguan-Fahrer mit dem bereits gewendeten Pkw. Ein 34-jähriger Ford-Fahrer konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die Unfallstelle. Durch den Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher sowie der 53-jährige Tiguan-Fahrer schwer verletzt und wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht", heißt es in der Mitteilung weiter.

Sperrung des linken Fahrstreifens bis 10 Uhr

Das Fahrzeug des 34-Jährigen soll zum Unfallzeitpunkt mit drei Personen besetzt gewesen sein, wobei ein 51-jähriger Mitfahrer leicht verletzt wurde. Auch er wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Für die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten musste der mittlere und linke Fahrstreifen bis 10 Uhr gesperrt bleiben. Alle drei Fahrzeuge waren aufgrund ihrer Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.