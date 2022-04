Unfall an Karlsruher Philippstraße: 11-Jähriger von Straßenbahn touchiert

Nach ersten Angaben der Polizei Karlsruhe soll sich am heutigen Donnerstagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, ein S-Bahn Unfall an der Haltestelle "Karlsruhe Philippstraße" ereignet haben. Demnach hat ein 11-jähriges Kind seine Freunde auf der gegenüberliegenden Seite des Bahnübergangs erblickt und wollte dann auf die andere Seite gelangen. In seiner Freude hat das Kind eine anfahrende Straßenbahn übersehen und wurde leicht von dieser touchiert.

Nach Nachfrage der Redaktion, soll sich der junge Schüler wohl eine Prellung am Oberarm zugezogen haben. Zur Vorsorge wurde das Kind dennoch in ein Krankenhaus gebracht.

