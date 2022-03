Unbekannte werfen in der Waldstadt Steine von Brücke auf Autos: Polizei bittet nach drei Vorfällen um Hinweise

Am vergangenen Wochenende wurden der Polizei insgesamt drei Steinwürfe auf Fahrzeuge in der Waldstadt gemeldet. Die Polizei Karlsruhe bittet nun um Hinweise.

Zunächst wurde ein 34 Jahre alter Autofahrer zum Opfer der unbekannten Steinewerfer. Er war am Samstag gegen 21 Uhr auf der Beuthener Straße in Richtung Gustav-Heinemann-Allee unterwegs. Von der Brücke beim Schulzentrum wurde von bislang Unbekannten ein Stein auf sein Auto geworfen, wodurch die Windschutzscheibe beschädigt wurde.

Zwei Vorfälle am Samstag, einer am Sonntag

"Wenige Minuten später wurde erneut ein Stein auf einen fahrenden Pkw geworfen. Eine 34-Jährige war auf der Gustav-Heinemann-Straße stadteinwärts unterwegs. Als sie die Fußgängerüberführung kurz vor der Beuthener Straße erreichte, warfen Unbekannten einen Stein auf den Pkw, der dadurch beschädigt wurde. In beiden Fällen wurden zwei dunkel gekleidete Personen auf den Brücken gesehen, wobei eine Person ein Fahrrad dabeihatte", so die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

Am Sonntag wurden gegen 20.20 Uhr erneut Steine von der Brücke bei Unterführung auf die Beuthener Straße geworfen. Ein Stein schlug neben einem fahrenden Pkw auf der Fahrbahn auf und beschädigte das Fahrzeug leicht.

Zeugen und Personen die Hinweise auf die Steinewerfer geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt, Telefon 0721/967 180 in Verbindung zu setzen.