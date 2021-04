Unbekannte überfallen 89-Jährige nachts in ihrer Wohnung in Karlsruhe

Zwei Unbekannte haben in Karlsruhe eine 89 Jahre alte Frau überfallen und Bargeld gestohlen. Die beiden hebelten am frühen Donnerstagmorgen die Kellertür auf und verschafften sich so Zutritt zum Haus, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Im Erdgeschoss sahen sie die bettlägerige Seniorin. Einer der Täter hielt ihr den Mund zu, der zweite durchsuchte die Wohnung. Mit Bargeld flüchteten die beiden anschließend. Als am Morgen eine Pflegerin kam, verständigte sie die Polizei.

