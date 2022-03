Ukraine-Flüchtlinge in Stutensee: Bus erreicht Spechaahalle spät in der Nacht

Der Verein Schaukelpferd e.V. hat Hilfsgüter ins Grenzgebiet an die Polnisch-Ukrainischen Grenze geliefert und auf dem Rückweg 40 Kriegsflüchtlinge nach Stutensee gebracht. Der Bus mit den 17 Erwachsenen und 23 Kindern erreichte am Montagmorgen, 3 Uhr, die Spechaahalle in Stutensee-Spöck. Stutensee-OB Petra Becker und Frank Ramstötter vom Verein Schaukelpferd e.V. berichten vor Ort, wie es mit den geflüchteten Ukrainern weitergeht.

"Die Stadt Stutensee hat gerne die Halle zur Verfügung gestellt, damit die Menschen, die diese weite Fahrt auf sich nehmen mussten, zur Ruhe kommen können", sagt Becker im Gespräch mit ka-news.de. Am Montag soll es für die 40 Personen dann bereits weitergehen. "In ein paar Stunden werden die Flüchtlinge von ihren Familien in Stutensee abgeholt", ergänzt der 1. Vorsitzende vom Verein Schaukelpferd e.V. Die Bildergalerie zum Durchklicken: Flüchtlingsbus aus der Ukraine erreicht Stutensee



