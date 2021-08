Viele Sirenen am Wochenende? Keine Sorge! In Daxlanden findet eine Übung statt

Einigen Ecken von Daxlanden und Rheinhafen könnte ein hektisches Wochenende bevorstehen. Angehende Brandschützer der Karlsruher Berufsfeuerwehr werden in einer zweitägigen Praxisübung mit den Notfallsituationen des Arbeitsalltages konfrontiert. Dazu werden sie im ganzen Gebiet - und unter Einsatz von Sirenen - von Übung zu Übung Fahren - was mitunter zu Lärmbelästigung führen könnte.

Jedes Jahr veranstalte die Karlsruher Berufsfeuerwehr ein Übungswochenende als ein Höhepunkt der Grundausbildung. Auch dieses Jahr am Freitag und Samstag, 20. und 21. August, stehe den Jungfeuerwehrleuten eine groß angelegte Praxisübung in Rheinhafen und Daxlanden bevor. Darüber informiert die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung. Innerhalb von kurzer Zeit stehe der Nachwuchs vor der Aufgabe, möglichst viele möglichst realistische Aufgaben zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung zu bewältigen.

Sowohl Pyrotechnik, zum Übungszweck genutzte Unfallfahrzeuge als auch die Anfahrt mit Feuerwehrfahrzeug unter Sirenenklang komme dabei zum Einsatz. Aus diesem Grund könne es innerhalb des Übungsgebietes in Rheinhafen und Daxlanden kurzzeitig zu Lärmbelästigung kommen. Das gewohnte Übungsgelände in der Nähe der Kaserne könne coronabedingt nicht genutzt werden, so die weitere Nachricht.

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. Bild: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Dass die Feuerwehr einige kontrollierte Übungssituationen herbeiführe, bedeute dabei aber nicht, dass die Bevölkerung fahrlässig mit möglichen Bränden umgehen solle. Sollte der Verdacht eines Brandes oder auch ungewöhnliche Rauchentwicklung zu beobachten sein, solle man trotzdem die Feuerwehr benachrichtigen. Was eine Übung ist und was nicht, wisse man in der Zentrale am besten und sollte kein eindeutiger Zusammenhang mit den Übungsstätten bestehen, würden sofort Einsatzkräfte entsandt.