Überfall auf Apotheke in Daxlanden: Polizei sucht Mann mit "tippelnden Gang"

Wie die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung informiert soll ein Mann am gestrigen Montagnachmittag versucht haben, eine Apotheke in Karlsruhe-Daxlanden zu überfallen. Zunächst hatte der Mann sich als Kunde ausgegeben und dann eine Schusswaffe auf den Mitarbeiter ausgerichtet. Da dieser jedoch ins hintere Abteil flüchtete, musste der Täter sein Vorhaben abbrechen und flüchtete ohne Beute.

Nach Angaben der Polizei habe der Räuber die Apotheke in der Pappelallee gegen 15.55 Uhr betreten, um ein zuvor bestelltes Präparat abzuholen. "Während des Verkaufsgesprächs zog er plötzlich eine Schusswaffe und forderte die Angestellte auf, ihm das Geld auszuhändigen. Dieser Forderung kam die 24-jährige Geschädigte nicht nach, sondern flüchtete in den hinteren Bereich der Apotheke. Daraufhin suchte der Dieb ohne Geld, aber mit dem bestellten Präparat, das Weite", heißt es in der Pressemitteilung. Der Täter kann durch die Angestellte wie folgt beschrieben werden: Männlich, ungefähr 164 cm groß, um die 65 Jahre alt, etwas korpulent.

Augenringe,

Graue Haare zum Igelschnitt frisiert,

Beige Jacke, dunkles Hemd, ältere blaue OP-Maske,

Tippelnder Gang

Sprach hochdeutsch Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der 0721/666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

