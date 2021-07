Über vier Promille: Autofahrer verursacht 2.000 Euro Sachschaden

Mit über vier Promille hat ein 58 Jahre alter Autofahrer am Freitagabend in der Hermann-Löns-Straße in Bad Schönborn einen Unfall verursacht.

"Durch einen Zeugen konnte zunächst beobachtet werden, wie der 58-Jährige gegen 18.15 Uhr mehrmals sein Auto vor und zurücksetzte und dabei mehrfach an den hinter ihm geparkten Pkw stieß. Aufgrund seiner starken Ausfallerscheinung war zunächst ein medizinischer Notfall nicht auszuschließen", erklärt die Polizei in einer Pressemitteilung. Durch den verständigten Rettungsdienst wurde der 58-Jährige in eine Klinik gebracht. Ein durchgeführter Alkoholtest im Rahmen der Erstbehandlung ergab einen Wert von über vier Promille. Dem Fahrer wurde daraufhin der Führerschein beschlagnahmt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 2.000 Euro.

