Heißes Blech und scharfe Kurven: Die Karlsruher Tuning Night ist zurück

Nach zwei Jahren Zwangspause röhrten am Sonntag auf dem Parkplatz des Durlach Centers wieder die Motoren - Fans der Tuning Szene trafen sich dort zu ihrem Event "The Return of the Parkhaus". Auf die Besucher warteten weit über 1.000 gepimpte Fahrzeuge, die sich bei verschiedenen Contests präsentierten.

Das Event ist bereits eine feste Größe unter Karlsruher Autoliebhabern. Die Veranstalter erwarteten über den Tag hinweg rund 2.000 Besucher. Feste Highlights ziehen dabei immer wieder Schaulustige an: Von der "Elimination", bei der die Zuschauer ihre Favoriten per Applaus küren, dem "Tuning Roulette" bis hin zum "Sexy Carwash" umfasst das Programm wieder alle Punkte, die schon vor der Corona-Pandemie dabei waren. Hertz Tuning Night in Karlsruhe



