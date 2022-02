Trotz Ukraine-Krieg: Faschingsumzug in Karlsruhe soll am Sonntag stattfinden

Trotz des aktuellen Krieges in der Ukraine, soll der geplante Mini-Faschingsumzug auf dem Karlsruher Messplatz stattfinden. Dies teilte der der Festausschuss Karlsruher Fastnacht am Freitag (FKF) mit.

Oberbürgermeister Frank Mentrup soll mit FKF-Präsident Michael Maier auf der Bühne die Veranstaltung eröffnen. "Es ziehen Fußgruppen der teilnehmenden Vereine bis zur Bühne, von der aus Michael Maier sie vorstellt und diese gegebenenfalls ihre Darbietungen zeigen. Danach ziehen sie bis zum Ausgang weiter", so der FKF in einer Pressemitteilung.

Die Schlüsselrückgabe an OB Mentrup am Dienstag, 1. März, beginnt um 15.30 Uhr am Narrenbrunnen auf dem Kronenplatz. Dort treffen sich die Präsidenten der Fastnachtsvereine und ziehen durch die Kaiserstraße zum Rathaus. Um 16.11 Uhr wird der Schlüssel vom FKF-Präsidenten auf dem Rathausbalkon an OB Mentrup übergeben. Anschließend findet am Narrenbaum die traditionelle Fastnachtsbeerdigung statt.