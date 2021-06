Technischer Defekt löst Brand am Rheinhafener E-Werk aus

Am vergangenen Sonntag, gegen 18 Uhr, musste die Karlsruher Feuerwehr zu einem Lösch-Einsatz ausrücken, da ein Notstromaggregat am Karlsruher Rheinhafen in Brand geraten war. Laut einer Pressemitteilung der Berufsfeuerwehr Karlsruhe sei ein technischer Effekt für den Brand gewesen. Personen kamen hierbei nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt.

In einem Industriebetrieb kam es am Sonntagabend zu einem Brand an einem Notstromaggregat. Darüber hinaus sei aus diesem Dieselkraftstoff ausgetreten, sodass das Feuer auf umliegende Einrichtungen übergreifen konnte. Um 18.09 Uhr Uhr war der Brand bereits wieder unter Kontrolle. Brand am E-Werk Karlsruhe am Rheinhafen

"Der Brand konnte durch die Vornahmen von zwei C-Rohren unter Atemschutz schnell unter Kontrolle gebracht werden. Gleichzeitig wurde das Gebäude durch Mitarbeiter des Betriebes stromlos geschaltet. Im Anschluss wurde das Betriebsgebäude mit Lüftern entraucht. Personen kamen bei dem Schadensereignis nicht zu Schaden", heißt es in der Pressemitteilung abschließend.

Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden