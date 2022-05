"Swim & Run" in Karlsruhe Durlach: Multisport Event lockt 126 Sportfans ins Wasser - und in den Wald

Sport ist Mord? Von wegen! Am heutigen Sonntag konnten Sportfreunde sich beim jährlichen "Swim & Run" Wettkampf wieder so richtig auspowern. Insgesamt nahmen 126 Athleten an dem Event teil. Diese konnten zwischen dem kurzen "Swim &" Run", 400 Meter Schwimmen und 4 Kilometer Laufen, oder dem langen "Swim & Run", 800 Meter Schwimmen und 8 Kilometer Laufen, wählen. Ausgetragen wurde das Event im Turmbergbad Durlach. Die rund 8,7 Kilometer lange Rennstrecke führte durch den Schlosspark und den Hardtwald.

Der Swim & Run ist ein Wettkampf des KIT Hochschulsports, der vom Verein Karlsruher Lemminge e.V. und den Karlsruher Bädern veranstaltet wird. Beide Disziplinen, Schwimmen und Laufen, wurden ohne Unterbrechung nacheinander durchgeführt. Sieger der kurzen Distanz wurde bei den Herren Uli Lüttel von den Karlsruher Lemmingen und bei den Frauen Vivien Lhoest von den Mengens Triathleten. Bei der längeren Strecke waren Julian Lütte (Karlsruher Lemminge) und Franziska Schildhauer (TSV Amicitia viernheim) siegreich. Die Bildergalerie zum Durchklicken findet ihr hier. "Swim and Run" Wettkampf in Karlsruhe Durlach



