Sturmbilanz der Polizei Karlsruhe: 64-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt - Gesamtschaden rund 500.000 Euro

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe kam es im Zusammenhang mit Sturmtief "Ignatz" zu zirka 200 Einsätzen. Zum überwiegenden Teil handelte es sich um abgebrochene Äste, umgestürzte Bäume und Bauzäune, umgeknickte Verkehrszeichen, beschädigte Dächer und Fahrzeuge. Nach den ersten Schätzungen dürfte der Sachschaden zirka 500.000 Euro betragen.

In Völkersbach brach sturmbedingt ein größerer Baum am Waldrand und stürzte auf einen 64-Jährigen der sich auf einer angrenzenden Pferdekoppel aufhielt. Ein Spaziergänger hörte gegen 09.30 Uhr die Hilferufe des Mannes und verständigte Polizei und Rettungsdienst. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde der 64-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Bild: Thomas Riedel

In Zaisenhausen brachte der Sturm gegen 9.20 Uhr die Giebelwände eines eingerüsteten Rohbaus zum Einsturz. Ein daneben aufgestellter Baukran drohte umzustürzen, konnte jedoch rechtzeitig gesichert werden. Personen kamen hier nicht zu Schaden.

Gegen 8.20 Uhr wurde bei Huttenheim der Anhänger eines auf der Bundesstraße 35 fahrenden Lkw durch den Wind umgerissen und fiel auf einen entgegenkommenden Pkw. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf zirka 45.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße musste bis gegen 12.00 Uhr voll gesperrt werden.

Im Bereich Sulzfeld und Zaisenhausen blieben zwei Straßenbahnen aufgrund eines auf die Oberleitung gefallenen Baumes auf freier Strecke liegen. Die Fahrgäste konnten die Bahnen wohlbehalten verlassen.