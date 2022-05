Streit um eine Frau? Mehrere Verletzte bei Schlägerei am Karlsruher Marktplatz

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung mitteilt sollen am Montag, gegen 21.45 Uhr, mehrere Personen bei einer Schlägerei in der Karlsruher Innenstadt verletzt worden sein. Angeblich sollen sich die zwei Gruppen wegen einer Frau gestritten haben. Die Polizei bittet Zeugen und insbesondere die Frau, um die es bei der Auseinandersetzung wohl ging, sich beim Polizeirevier Marktplatz unter 0721/666-3311 zu melden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei sollen die Gruppierungen wohl zunächst im Schlosspark bezüglich der Frau in Streit geraten sein. Infolgedessen soll ein unbekannter Mann aus der einen Gruppe mit einer Flasche gegen einen 19-Jährigen aus der anderen Gruppe geschlagen haben. Im weiteren Verlauf trafen die Kontrahenten in der U-Strab-Haltestelle Marktplatz erneut aufeinander. Hier wurden mehrere Personen durch Tritte und Schläge sowie einer vermeintlichen Stichwaffe von mehreren Männern der angreifenden Gruppe verletzt. Die Täter der vierköpfigen Gruppe werden von der Polizei folgendermaßen beschrieben: "Alle scheinen zwischen 16 und 25 Jahren alt zu sein, mit schlanker Figur und sind wohl nordafrikanischer Herkunft. Zwei der Männer trugen schwarze Jogginghosen, schwarze T-Shirts sowie weiße Schuhe. Ein Weiterer war mit einer schwarzen Jogginghose, hellem Oberteil und weißen Schuhen bekleidet. Der Vierte hatte eine weiße Jogginghose, ein weißes Oberteil, eine schwarze kurze Weste sowie helle Sportschuhe an", heißt es in der Mitteilung weiter.

