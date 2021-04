Straßenerneuerungen im Roßweid: Umleitung und Einschränkungen für Autofahrer ab Montag

Mit Umleitungen und Behinderungen müssen Autofahrer ab Montag im Gewerbegebiet Roßweid rechnen. Grund dafür sind Fahrbahnerneuerungen.

Ab Montag den 19. April beginnen im Gewerbegebiet Roßweid Fahrbahnerneuerungen an der Kreuzung Herdweg Greschbachstraße, wie die Stadt in einer Pressemitteilung ankündigt. Ein voraussichtlicher Abschluss der Bauarbeiten ist Ende Mai angesetzt.

Der anfallende Verkehr wird aus diesem Grund einseitig über die Querstraße "Am Storrenacker" umgeleitet, wobei eine Baustellenampel installiert werden soll. Fußgänger und Fahrradfahrer sind nicht betroffen. Weitere Umleitungen sollen an der B 10 und "An der Tagweide" festgelegt werden. Von den Bauarbeiten eingeschränkte Buslinien sind 31, 31X, 32 und NL4. Weitere Informationen gibt es auf www.kvv.de