Wie die Stadt Karlsruhe am Donnerstag mitteilt, entfällt nach dem Osterwochenende die 3G-Regeln in städtischen Gebäuden.

"Aufgrund sinkender Corona-Fallzahlen wird die 3G-Regelung für Besucherinnen und Besucher in städtischen Gebäuden nach Ostern entfallen. In allen Rathäusern und Einrichtungen ist demnach ab dem 19. April kein 3G-Nachweis mehr notwendig", so die Stadt in einer Pressemitteilung.